Marlisa Rudzio hatte bei "Reality Backpackers" bösen Streit

Marlisa Rudzio (36), bekannt aus diversen Reality-Formaten, ist Teil der neuen Staffel von Reality Backpackers. Doch wie sie nun selbst verrät, blieb es am Set der Sendung sicher nicht nur harmonisch. In einem Interview mit Promiflash teilte der Social-Media-Star mit, dass sie während der Dreharbeiten mit Personen aneinandergeraten sei: "Es wird auf jeden Fall Stress mit Personen geben." Obwohl Marlisa ausdrücklich betonte, dass sie keinen Streit suche, sei es im Verlauf der Show zu Konflikten gekommen. "Das ist nicht mein Ding", so ihre klare Stellungnahme zu ihrer Bereitschaft, sich auf Drama einzulassen. Ihr Fazit jedoch spricht Bände: "Es wird wild."

Marlisa, die sich in verschiedenen TV-Formaten wie "Reality Queens" oder der "CoupleChallenge" bereits einen Namen gemacht hat, verwies auf ihre Erfahrungen aus diesen Produktionen. Auch dort ging es oftmals hitzig zu, was sie in der Reality-Welt nicht als ungewöhnlich erachtet. Details darüber, mit wem es diesmal gekracht hat und worum es dabei genau ging, ließ die Influencerin offen. Insbesondere ihre kontroverse Art scheint in Gruppenkonstellationen immer wieder für spannungsgeladene Momente zu sorgen, wie Fans ihrer bisherigen Reality-Auftritte nur zu gut wissen.

Die kommende Staffel von "Reality Backpackers" startet schon bald, und dieses Mal werden unter anderem bekannte Namen wie Kate Merlan (38) und Chris Töpperwien (51) zu sehen sein. Die Mischung aus bekannten Gesichtern und aktiven Social-Media-Stars sorgt bei Fans des Formats regelmäßig für Gesprächsstoff. Marlisa selbst positioniert sich damit erneut in einem Format, das von Dramen, intensiven zwischenmenschlichen Beziehungen und kuriosen Überraschungen lebt – perfekte Voraussetzungen, um erneut für Aufsehen zu sorgen. Wie sie sich im Vergleich zu ihren Mitstreitern schlagen wird, bleibt für die Zuschauer jetzt mit Spannung abzuwarten.

Imago Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

Imago Marlisa Rudzio, 2024.

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Moderatorin