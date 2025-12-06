Hanni Hase appelliert an ihre Fans: Man muss nicht heiraten

Reality-TV-Star Hanni Hase hat sich mit einem Appell an ihre Fans gewandt, mit dem sie zum Nachdenken anregen möchte. Auf Instagram teilte sie ihre Gedanken über ihre Teilnahme an der Netflix-Sendung Love Is Blind Germany. Dort hatte sie vor laufenden Kameras den Weg zum Altar gewagt, doch das Jawort brachte sie nicht über die Lippen. Nun ermutigte sie ihre Follower zu mehr Selbstbestimmung: "Hört auf zu heiraten (oder andere Dinge zu tun), nur weil sie von euch erwartet werden", schrieb sie in ihrem Beitrag.

In ihrem Statement beschreibt Hanni, wie wichtig es sei, auf das eigene Bauchgefühl zu hören und sich nicht von den Erwartungen anderer steuern zu lassen. "Ich hab an einem Experiment teilgenommen, ja. Das heißt aber nicht, dass ich so handeln muss, wie andere es sich wünschen, wenn es sich nicht richtig anfühlt. Das ist dein Leben!", betonte sie. Ihre Botschaft scheint besonders an junge Menschen gerichtet zu sein, die oft unter dem sozialen Druck stehen, bestimmte Lebensentscheidungen zu treffen.

Bereits während ihres Auftritts bei "Love Is Blind: Germany" begeistert sie ein großes Publikum, das sie sowohl für ihre offene Art als auch für ihre Ehrlichkeit schätzt. Hanni hat seit der Show mehrere bewegende Momente mit ihrer Community geteilt. Dazu gehörte auch eine Zeit intensiver Zweisamkeit mit Daniel Rocco, den sie während des Formats kennengelernt hatte. Fans erinnern sich vielleicht an einen besonderen Moment, als Daniel ihre Einzigartigkeit in den sozialen Medien hervorhob. Hanni zeigt in ihren Beiträgen regelmäßig, wie wichtig ihr echte Verbindungen sind. Sie setzt auf offene Worte und den direkten Austausch, wie ihr jüngster Beitrag einmal mehr unter Beweis stellt.

Instagram / hannihase Hanni, Realitystar

Netflix / Eren Karatas Daniel und Hanni beim "Love Is Blind: Germany"-Finale

Instagram / hannihase "Love Is Blind"-Hanni, Dezember 2024