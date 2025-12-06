Nach Tod der Mama: Marlisa Rudzio feiert wieder Weihnachten

Während Weihnachten für viele zum schönsten Fest des Jahres zählt, waren diese Feiertage in den vergangenen Jahren für Marlisa Rudzio (36) die schwierigsten überhaupt. Warum das so ist und wieso sie es dieses Jahr wieder feiern möchte, erzählt sie im Promiflash-Interview: "Dieses Jahr werde ich das erste Mal wieder Weihnachten feiern. Meine Mama ist ja vor drei Jahren an Weihnachten gestorben. Die letzten drei Jahre habe ich Weihnachten deshalb gehasst und nie gefeiert."

Der Grund, weshalb sie dem Fest in diesem Jahr wieder eine Chance geben möchte, ist ihr neuer Freund William Raab. "Dieses Jahr werden wir das erste Mal irgendwas zusammen machen. Also Heiligabend werde ich mit meinem Dad verbringen, aber dann den ersten Weihnachtsfeiertag mit William", verrät sie und fügt hinzu: "Ich bin mal gespannt, wie es wird, weil es ist trotzdem irgendwie voll komisch für mich." William bedeute das Fest aber viel – und immerhin ist es ja auch das Fest der Liebe: "Weihnachten bedeutet irgendwo Zusammengehörigkeit. Man sollte die Zeit mit der Familie verbringen, aber halt auch mit seinen Liebsten."

Marlisa steht bereits viele Jahre in der Öffentlichkeit. Sie nahm schon an zahlreichen Realityshows teil, unter anderem auch an Kuppelformaten wie Ex On The Beach. Die Liebe lief bei ihr aber nicht so gut wie ihre Karriere – bis sie auf William traf. Ihre Beziehung machte die Berlinerin vergangenen August öffentlich. Im Moment führen sie noch eine Fernbeziehung – das wollen die beiden Turteltauben aber bald ändern.

Imago Marlisa Rudzio, Realitystar

Imago Marlisa Rudzio und William Raab bei Katy's X-Mas Wonderland 2025 in der Wolkenburg Köln

IMAGO / Gartner William Raab und Marlisa Rudzio bei "The Ultimate Hype" in Oberhausen