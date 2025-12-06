Bradley Cooper und Gigi Hadid geben erstes Pärcheninterview

Überraschung auf offener Straße in New York: Gigi Hadid (30) und Bradley Cooper (50) wurden von Influencer David Carmi für seine virale Videoserie "Confidence Heist" angesprochen – und gaben damit ihr erstes gemeinsames Interview. Mitten im Trubel der Stadt, Seite an Seite, reagierte das Paar gelassen auf die spontane Frage, was sie selbstbewusst macht. Gigi erklärte, "Freude zu finden" gebe ihr Selbstvertrauen, während Bradley mit einem kurzen "Am Leben sein!" antwortete, dem Gigi ein humorvolles "Woo!" hinzufügte.

Die spontane Begegnung, die David auf Kamera festhielt, sorgte im Netz schnell für jede Menge Aufsehen. In der Kommentarspalte des Clips auf Instagram hagelt es Lob für das Duo, das sich sonst eher vor den Kameras versteckt. "Sie sehen so süß und authentisch aus", schwärmt ein User. "Gigi ist so warmherzig. Das liebe ich!", lobt ein anderer. Ein weiterer findet: "Das ist tatsächlich ein guter Ratschlag."

Bradley und Gigi, die beide jeweils ein Kind aus früheren Beziehungen haben, halten ihre Romanze weitestgehend diskret – gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit sind eine absolute Seltenheit. Der Schauspieler und das Supermodel wurden erstmals im Oktober 2023 beim Abendessen in New York City zusammen gesehen und sollen sich seither daten. Trotz ihres engen Zeitplans schaffen sie es offenbar, die Balance zwischen Privat- und Berufsleben zu bewahren. Fans des Paares freuen sich über die wenigen Momente, in denen sie gemeinsam in Erscheinung treten – so wie bei dieser charmanten Begegnung mit David.

Backgrid Bradley Cooper und Gigi Hadid

Diamond / BACKGRID / ActionPress Bradley Cooper und Gigi Hadid im Februar 2024

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Bradley Cooper, April 2025

