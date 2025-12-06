Filmabend mit Folgen: Kristen Bell zeigt Kids Thriller ab 18

Meistens sind sie eher zurückhaltend, was konkrete Infos aus dem Familienalltag angeht: Doch nun sorgten Kristen Bell (45) und Dax Shepard (50) kürzlich für Schlagzeilen, als sie in der Show "Jimmy Kimmel Live!" eine ungewöhnliche Anekdote aus ihrem Alltag mit Kids teilten. Das Paar entschied sich, ihren beiden Töchtern, der zwölfjährigen Lincoln und der zehnjährigen Dela, den gemeinsamen Film "Hit and Run", einen Thriller aus dem Jahr 2012, zu zeigen. Obwohl der Streifen eine Altersfreigabe ab achtzehn Jahren hat, fanden die Mädchen ihn sehr unterhaltsam – vor allem, weil sie ihre Eltern in ihrer Vor-Elternzeit auf der Leinwand erleben konnten. Doch eine spezielle Szene löste bei den Kindern starke Emotionen aus.

Wie Dax in der Sendung erklärte, schätzten die Mädchen den Humor des Films, waren jedoch empört, als die Figuren Annie und Charlie im Film, gespielt von Kristen und Dax, eine Trennung durchlebten. "Sie waren sehr wütend, vor allem auf Mom", erzählte der Schauspieler lachend. Besonders amüsant fand er, dass seine Figur als der "gute Junge mit einer schwierigen Vergangenheit" glimpflich davonkam, während die mit Depressionen kämpfende Kristen als Annie harsche Kritik einstecken musste. "Sie fanden, sie hätte das verzeihen sollen", resümierte Dax. Trotz des unpassenden Inhalts zeigte sich das Paar erfreut darüber, dass ihre Kinder den Film grundsätzlich positiv aufgenommen haben und sogar ihren Humor gelobt haben.

Kristen und Dax sind seit Jahren für ihren selbstironischen Umgang mit ihrer Elternrolle bekannt. Das Paar, das seit 2013 verheiratet ist, polarisiert im Netz stets mit unkonventionellen Ansichten. Während viele Fans von der Lockerheit der beiden Hollywood-Stars begeistert sind, rufen deren Erziehungsmethoden, wie die Erlaubnis, in der Öffentlichkeit respektlos zu sein, zahlreiche Kritiker auf den Plan. Kristen, die aktuell Erfolge mit ihrer Rolle in der Netflix-Serie "Nobody Wants This" feiert, scherzte in Interviews bereits mehrfach über die Herausforderungen des Elternseins. Dax hingegen, der mittlerweile weniger auf der Leinwand zu sehen ist, widmet sich verstärkt dem Podcast "Armchair Expert".

Getty Images Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard mit seinen Töchtern, seltene Familieneinblicke

Getty Images Kristen Bell und Dax Shepard im Oktober 2009