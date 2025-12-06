Hanka Rackwitz trotzt der Kälte mit Plastik-Iglu in Wohnung

Ein eher ungewöhnlicher Anblick bietet sich derzeit im Wohnzimmer von Hanka Rackwitz (56). Die Reality-TV-Bekanntheit hat dort ein durchsichtiges Plastikzelt aufgestellt – nicht etwa für einen Campingausflug, sondern als Maßnahme gegen die hohen Heizkosten in ihrem gemieteten Wasserschloss. Nicht nur die monatliche Miete von etwa 600 bis 650 Euro, sondern auch die hohen Decken ihrer Wohnung und immense Gasnachzahlungen machen Hanka mit ihrem begrenzten Monatsbudget von 1.600 Euro zu schaffen, wie sie der Münchener Abendzeitung erzählte. Das Prinzip ihrer Heizkuppel ist simpel: Sie hält die Wärme drinnen und die Kälte draußen. "Das kann ich wirklich jedem empfehlen, der sparen will", sagt Hanka in einem Instagram-Video augenzwinkernd.

Die Kuppel steht bei Hanka mitten im Raum, darin ein kleiner Wohnbereich mit Tisch, Sessel und Fernseher. Sie demonstriert ihren Followern im Video, wie sie so durch den Winter kommen will, ohne die ganze Wohnung aufzuheizen. "Zum einen ist es für die Nebenkosten wirklich toll, weil wenn ich den ganzen Winter diese Halle hier beheize, dann mache ich mich ja mulig. Und dann mache ich mich vor allen Dingen arm. Da ist das bisschen Pinünse auch gleich wieder weg", sagt sie auf Instagram. Gleichzeitig lässt sie ihre Follower an weiteren Ideen teilhaben: "Ich habe sogar mal überlegt, ob ich einen Skianzug kaufe und den in der Bude immer trage. Aber das ist ja wirklich kein schönes Wohnen, wenn man wie ein Yeti durch die Bude stapft", scherzt sie.

Hanka wurde einem großen Publikum in Formaten wie Big Brother und "mieten, kaufen, wohnen" bekannt und arbeitete zeitweise als Moderatorin. Vor einigen Jahren zog sich die TV-Persönlichkeit nach einem Klinikaufenthalt weitgehend aus dem Rampenlicht zurück und ordnete ihr Leben neu. Seitdem lebt die Leipzigerin, die offen über Einsamkeit und knappe Budgets gesprochen hat, bewusst bescheiden. Ihre Posts drehen sich häufig um praktische Lösungen für den Alltag, kleine Routinen und persönliche Einblicke in ihr Zuhause.

RTL Hanka Rackwitz im Allstars-Dschungelcamp

ActionPress Hanka Rackwitz vor dem Abflug ins Dschungelcamp 2017

