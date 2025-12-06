Will und Jada Pinkett-Smith "wütend" wegen Millionenklage

Will Smith (57) und Jada Pinkett-Smith (54) sind wegen einer neuen Millionenklage in Aufruhr. Eingereicht wurde die Forderung über 2,5 Millionen Euro am Montag, 1. Dezember, von Bilaal Salaam, einem früheren Weggefährten von Will. In der Klageschrift wirft er Jada vor, ihn bereits im September 2021 in der Lobby des Regency Calabasas Commons konfrontiert und bedroht zu haben. Demnach habe sie ihn gewarnt, er würde "verschwinden oder eine Kugel abkriegen", falls er weiter "ihre persönlichen Angelegenheiten" ausplaudere. Laut dem Magazin People seien Will und Jada darüber "wirklich wütend". Eine Quelle nennt die Vorwürfe gegenüber dem Magazin "eine Menge Unsinn".

Konkret führt Salaam an, Jada habe von ihm die Unterschrift unter eine Verschwiegenheitsvereinbarung verlangt – "oder sonst", wie es in der Beschwerde heißt. Er behauptet, sie sei ihm bis zum Auto gefolgt und habe weitere Drohungen ausgesprochen. Später habe er aus dem Bekanntenkreis von Will und Jada bedrohliche Nachrichten erhalten; das Ganze habe sich zugespitzt, nachdem ein Interview von ihm viral gegangen sei. In diesem Gespräch aus dem Jahr 2023 bei "Unwine With Tasha K" hatte Salaam pikante Gerüchte über Will und Schauspieler Duane Martin (60) lanciert. Jada wies das kurz darauf bei "The Breakfast Club" brüsk zurück: "Unsinn". Eine Quelle bezeichnet Salaam gegenüber People als "opportunistische Person", die versuche, das Paar auszunutzen, und spricht von einem "Geldtrick", um Zahlungen zu erzwingen. Offizielle Stellungnahmen der Vertreter von Will und Jada stehen noch aus.

Will und Jada sind seit 1997 verheiratet; Jada machte 2023 öffentlich, dass sie und Will seit Jahren getrennte Wege im Privaten gehen. Gemeinsam haben sie die Kinder Jaden (27) und Willow (25), außerdem ist Will Vater von Trey aus einer früheren Ehe. Im Umfeld des Duos gilt Privatsphäre als hohes Gut – besonders, wenn es um heikle Themen geht. Bekannt ist, dass beide enge Kreise pflegen, die sie seit Jahren begleiten und schützen. Wenn ehemalige Begleiter interne Geschichten nach außen tragen, trifft das das Paar nicht nur beruflich, sondern auch persönlich: Freundschaften, Vertraulichkeit und Loyalität spielen in ihrem Alltag eine große Rolle.

IMAGO / ABACAPRESS Will Smith und Jada Pinkett-Smith, 2019

Getty Images Trey, Willow, Jaden, Jada Pinkett- und Will Smith, Oktober 2016

Getty Images Jada Pinkett-Smith beim Sundance Film Festival 2018