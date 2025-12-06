Umgestimmt: Jason Oppenheim möchte seine Jessica heiraten

Ein Sinneswandel mit Ansage: Jason Oppenheim (48) möchte seine Freundin Jessica Vargas heiraten. Im Gespräch mit seiner Kollegin Alex Hall in deren Podcast "Pretty Dirty" legte der "Selling Sunset"-Star überraschend offen seine Pläne dar. Auf die Frage, ob er seine Liebste eines Tages zur Frau nehme, antwortete Jason knapp und klar: "Das ist der Plan." Er räumte zugleich ein, dass er früher nie an Ehe gedacht habe. "Das stimmt. Ich habe ihr, als wir nur Freunde waren, sogar gesagt: 'Nein, ich werde nicht heiraten'", gestand er.

In dem Podcast gaben die beiden zudem Einblicke in ihre Beziehung. "Wir waren vorher beste Freunde, und ich glaube, weil ich zuvor in einer Beziehung war und wir nur Freunde waren, konnten wir uns wirklich kennenlernen. Wir waren einfach authentisch und unverstellt", schwärmte Jessica. Jason ergänzte: "Und wir haben uns wirklich gut verstanden, haben zusammen abgehangen und gelacht." In einem zentralen Punkt sind sich beide zudem einig: Kinder stehen nicht auf der Wunschliste. "Das ist ein weiterer Grund, warum wir uns super verstanden haben. Wir sehen bei allem die Dinge gleich. 'Ich will keine Kinder. Ich will machen, was ich will'", erklärte Jessica.

Bereits vor acht Monaten hatten Jason und Jessica mit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich für Aufsehen gesorgt. Hand in Hand präsentierten sich die beiden bei der Premiere von "The Accountant 2" in Hollywood. Die Blicke zwischen den beiden sprachen Bände, immer wieder suchte Jason die Nähe seiner neuen Partnerin und ließ sie auf dem roten Teppich nicht aus den Augen.

Getty Images Jason Oppenheim und Jessica Vargas

Getty Images Jason Oppenheim bei Us Weekly und Pluto TVs "Reality TV Stars of the Year" im The Highlight Room, Los Angeles, 10. Oktober 2024

Getty Images Jessica Vargas und Jason Oppenheim bei der amfAR Gala Cannes 2025 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d’Antibes