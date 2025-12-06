Linda erneut betrogen? Jermaine Diallo spricht Klartext

Belly, die Ex von Jermaine Diallo, behauptete gestern, er habe seine Freundin Linda Braunberger (25) erneut betrogen. Jetzt äußert sich der Realitystar persönlich zu den Anschuldigungen. "Eigentlich will ich am liebsten gar nichts dazu sagen. Aber ich muss, um meine Frau in Schutz zu nehmen", erzählt er in seiner Instagram-Story und betont: "Ich sage es direkt und kläre auf: Nein, das stimmt nicht." Auch Linda ist in der Story zu sehen, wie sie glücklich neben ihrem Liebsten strahlt und seine Aussagen untermauert.

Belly hatte die Behauptung aufgestellt, Jermaine sei Linda – wie schon zu Beginn der Beziehung – untreu gewesen. Linda soll laut Belly davon erfahren haben, sich jedoch erneut zum Verzeihen entschlossen haben. Für Jermaine können diese Vorwürfe nur eins bedeuten: Die Germany Shore-Bekanntheit kann nicht mit der Vergangenheit abschließen. "Belly, ich sag' dir ehrlich, find' endlich irgendwann Frieden", meint er und beteuert: "Entschuldigung, was damals passiert ist. Ich hoffe, du kannst irgendwann darüber hinwegsehen. Kein böses Blut von meiner Seite aus." Linda ruft hinterher: "Gute Besserung!"

Belly spielte in ihrem Statement darauf an, dass Untreue nicht zum ersten Mal ein Problem zwischen Jermaine und Linda sei. Tatsächlich lernten sich die beiden bei Ex on the Beach kennen und lieben – doch kurz nach den Dreharbeiten wartete bereits das erste Drama. Beim großen Wiedersehen der Show gestand Jermaine, eine andere Frau geküsst zu haben. "Es war kein sexueller Betrug, aber trotzdem Fremdgehen – emotional, körperlich. Ich bereue es zutiefst", gab er damals zu.

Instagram / jermaine.linda Linda Braunberger und Jermaine Diallo, Juli 2025

ProSieben, Joyn Bellydah Venosta bei "Das große Promi-Büßen"

Instagram / jermaine.linda Jermaine Diallo und Linda Braunberger, Februar 2025

