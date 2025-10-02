Iris Berben (75) strahlt auf Catwalk bei Fashion Week Paris

Iris Berben (75) hat bei der Paris Fashion Week erneut alle Blicke auf sich gezogen. Die Schauspielerin, die kürzlich ihren 75. Geburtstag feierte, präsentierte einen atemberaubenden Look auf dem Laufsteg von L’Oréal Paris. In einem stilvollen Ensemble aus schwarzer Hose und weißer Uniform-Jacke mit langer Schleppe verkörperte sie Eleganz und Selbstbewusstsein. Neben ihr sorgten Stars wie Helen Mirren (80), Heidi Klum (52), Kendall Jenner (29) und Jane Fonda (87) ebenfalls für Aufsehen. Doch Iris' Auftritt war besonders: "Mode ist dann am schönsten, wenn sie Persönlichkeit widerspiegelt", erklärte sie im Rahmen der Show gegenüber RTL.

Es war bereits das vierte Mal, dass Iris für die bekannte Kosmetikmarke über den Laufsteg schritt. In einem Interview betonte sie, dass Mode für sie nicht nur Oberflächlichkeit sei, sondern ein Ausdruck von Individualität und Selbstwertgefühl. Besonders inspirierend finde sie, wie Menschen in Städten wie Paris Mode auf den Straßen interpretieren und ihr persönlichen Stil verleihen. Für Iris geht es nicht darum, Trends blind zu folgen, sondern Mode mit einem eigenen, authentischen Ausdruck zu verbinden. Dabei bestärkte sie auch die Idee, Vielfalt und Unabhängigkeit zu feiern, unabhängig von Alter, Größe oder Hautfarbe.

Privat ist Iris schon lange bekannt für ihre starke Haltung und ihre Ausstrahlung. Sie betonte, dass sie nicht bewusst als Vorbild für andere Frauen handelt, es aber als Kompliment empfindet, wenn jüngere Frauen ihr Bewunderung entgegenbringen. Schönheit definiert sie heute weniger über Äußerlichkeiten, sondern vielmehr über Selbstwert, Offenheit und Tiefgang. Iris ist überzeugt: "Schönheit ist nicht an Jugend oder Perfektion gebunden, sondern entsteht durch Persönlichkeit und authentischen Ausdruck." Die Paris Fashion Week bot ihr erneut eine Bühne, um genau diese Botschaft mit Stolz und Stil zu vermitteln.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Starface Iris Berben läuft einen Catwalk während der Pariser Fashion Week

Anzeige Anzeige

Getty Images Iris Berben im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Iris Berben im Juni 2021