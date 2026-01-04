Hochzeit abgesagt: Raúl Richter und Vanessa sind getrennt

Alles aus bei Raúl Richter (38) und Vanessa Schmitt. Das verkündet der Schauspieler selbst in seiner Instagram-Story. "Vanessa und ich haben uns nach sieben gemeinsamen, wunderschönen Jahren getrennt. Ihr könnt euch vorstellen, dass es aktuell nicht leicht für uns ist und wir bitten daher, von Nachfragen abzusehen", erklärt er. Zu den konkreten Gründen für das Liebes-Aus wolle er sich nicht äußern: "Die genauen Gründe bleiben privat. Danke für euer Verständnis." Damit ist auch klar: Raúl und Vanessa werden sich diesen Sommer nicht das Jawort geben. Schon zuvor reagierte der GZSZ-Star in einem Q&A auf eine Nachfrage zu der Feier und erklärte: "Die Hochzeit für diesen Sommer haben wir letztes Jahr abgesagt."

Und was sagt Vanessa dazu? Die meldet sich in ihrer eigenen Story zu Wort und reagiert damit auf neugierige Fans. Raúls Follower hatten ihr nämlich aufgrund seiner Aussage zur abgesagten Hochzeit viele Fragen geschickt. "Da ich jetzt schon einige Nachfragen bezüglich Raúls Fragerunde bekommen habe: Ja, es stimmt – wir haben unsere Hochzeit für dieses Jahr im Sommer abgesagt. Es war für uns beide keine leichte Entscheidung", erklärt sie. Die vergangenen Wochen seien nicht einfach gewesen und viele hätten schon bemerkt, dass längst nicht alles in Ordnung sei: "Es ist gerade eine verdammt harte Zeit."

Dabei schien die Liebe von Raúl und Vanessa nach außen hin so perfekt. Im Dezember 2024 hielt der 38-Jährige um die Hand seiner Liebsten an. Sie sagte "Ja" und das Paar teilte sein Glück stolz im Netz. Erst im Sommer davor stellten sie sich der ultimativen Beziehungsprobe im TV: dem Sommerhaus der Stars. Was für viele Paare zur Belastungsprobe für die Beziehung wird, meisterten Raúl und Vanessa mit Bravour. Gegenüber Promiflash erklärte der Seriendarsteller: "Es war ein einmaliges Experiment. Ich würde es auch definitiv noch mal machen, weil es hat am Ende eigentlich echt viel Spaß gemacht."

Anzeige Anzeige

RTL / Julia Feldhagen Raúl Richter und Vanessa Schmitt bei den Reality Awards 2024

Anzeige Anzeige

AEDT Raúl Richter und Vanessa Schmitt im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / raulrichter Raúl Richter, Realitystar