Ohne Freund: Sydney Sweeney genießt Winterurlaub in Lappland

Kälte statt Hollywood: Sydney Sweeney (28) hat ihre Follower mit einem stimmungsvollen Instagram-Video in den hohen Norden entführt. "Ich hab mein Winterwunderland gefunden", schwärmte sie unter dem Post. In einem leuchtend roten Schneeanzug lässt sich die Schauspielerin lachend in den Pulverschnee fallen, bevor sie mit einem Hundeschlitten durch dichte, schneebeladene Wälder gleitet. Zwischen Eiskart-Bahnen, tanzenden Schritten im Schnee und einem kurzen Rendezvous mit Rentieren wirkt die Reise wie aus einem Märchen. Über dem Ganzen schimmert ein Schleier aus Polarlichtern, vor einer Holzhütte knistert das Lagerfeuer. Wo genau sie unterwegs ist, verriet Sydney nicht, doch vieles deutet auf Lappland hin. Auffällig: Von Freund Scooter Braun (44) fehlt in den Aufnahmen jede Spur.

Die Euphoria-Darstellerin zeigt in dem Zusammenschnitt auch ruhige Momente. Besonders magisch wird es, wenn sie durch die eisigen, skulpturalen Innenräume wandelt, die komplett aus Schnee und Eis geschnitzt zu sein scheinen. Unterlegt ist der Clip, der binnen einer Stunde über 1,2 Millionen Aufrufe erzielte, mit "Starry dream (Slowed Down)" von A. Blomqvist, was die träumerische Stimmung noch verstärkt. In den Kommentaren sammeln sich Schneeflocken-Emojis und begeisterte Reaktionen. Wer sie auf der Reise begleitet, bleibt offen. Das Timing könnte kaum besser sein: Parallel hält Sydneys Psychothriller "The Housemaid" den Kino-Kurs und punktet international an den Kassen – ein Erfolg, der nach mehreren kleineren Titeln wie "Americana", "Eden" und "Christy" für Rückenwind sorgt.

Privat sorgt Sydney seit Wochen für Gesprächsstoff, weil sie und Unternehmer Scooter immer wieder gemeinsam gesichtet wurden. Zuletzt wirkte das Duo in Los Angeles innig, als Sydney nach einer Filmpremiere mit Scooter weiterzog. Über die Dynamik des Paares äußern sich die beiden nicht, öffentliche Statements bleiben rar. Im Alltag meidet die Schauspielerin tiefere Einblicke in ihr Liebesleben, zeigt lieber Hunde, Set-Momente oder Auszeiten mit Naturkulisse. Zwischen Premiere, Promotion und Pisten wirkt der Abstecher in den Schnee wie ein Kontrastprogramm – fern der Spotlights, nah an Lagerfeuerknistern und Nordlichtromantik.

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney in Lappland

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney bei der LA-Premiere von "The Housemaid"

Andreas Rentz / Getty Images, Terry Wyatt / Getty Images Sydney Sweeney und Scooter Braun