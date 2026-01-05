Yungblud scherzt: ältere Groupies sind etwas "aggressiver"

Yungblud (28) macht sich bereit für Australien – und sorgt schon vor Tourstart für Gesprächsstoff. Der Musiker, bürgerlich Dominic Richard Harrison, kündigte an, im Januar mit seiner IDOLS-Welttour quer durchs Land zu ziehen, mit Stopps unter anderem im Hordern Pavilion in Sydney, dem Sidney Myer Music Bowl in Melbourne, der AEC Arena in Adelaide, dem Riverstage in Brisbane und der Ice Cream Factory in Perth. Gegenüber news.com.au plauderte der Brite aus, welche Fans ihn besonders ins Visier nehmen: "Ich sage euch, die älteren Vögel, die sind ein bisschen aggressiver", erklärte er und scherzte weiter: "Die Nägel sind schärfer."

Für alle, die auf einen Backstage-Flirt hoffen, dämpfte der Sänger die Erwartungen: Privat ist der Chartstürmer vergeben. Er ist mit der Musikerin und Designerin Jesse Jo Stark (34) zusammen, über die er erst kürzlich schwärmte: "Sie ist wahrscheinlich der unglaublichste Mensch, dem ich je begegnet bin, und sie ist meine beste Freundin", zitierte ihn Daily Mail. Musikalisch liefert Yungblud parallel den Soundtrack zur Rebellion: Sein viertes Album "IDOLS" kam im Juni, begleitet von der Doku "YUNGBLUD: Are You Ready, Boy?" von Regisseur Paul Dugdale. Auf Instagram versprach er seinen australischen Fans nach drei Jahren Pause energiegeladene Shows: "AUSTRALIEN. Nach 3 Jahren freue ich mich riesig, euch mitteilen zu können, dass die IDOLS World Tour im Januar zu euch kommt. Ich kann es kaum erwarten, wieder bei euch zu sein", schrieb er.

Neben den derben Sprüchen hatte der Rockstar auch einen kuriosen Pflege-Tipp parat: Seine legendären Lederhosen reinigt er direkt nach dem Auftritt mit Wasser und einem Schuss Essig und hängt sie dann in die Sonne – "am nächsten Tag riechen sie makellos", verriet er news.com.au. Abseits der Bühne zeigt sich der Sänger gerne nahbar und verliebt. In Los Angeles wurde er zuletzt mit Jesse Jo innig gesehen, beim Warten auf den Wagen hielten sie sich kaum zurück. Während er auf Tour den Blickkontakt mit Fans sucht, wirkt sein Privatleben stabiler denn je – zwischen Lärm, Leder und Liebe findet er offenbar die Balance, die seine Auftritte so ungebremst und zugleich geerdet macht.

Getty Images Yungblud, Sänger

Getty Images Yungblud und Jesse Jo Stark im September 2022 in New York City

Getty Images Yungblud bei den MTV Europe Music Awards 2020