J Lo enthüllt: Das muss mein nächster Mann mitbringen

Las Vegas, Colosseum im Caesars Palace, Neonlicht und tosender Applaus: Jennifer Lopez (56) nutzt ihre "Up All Night"-Show für eine Botschaft, die sitzt. Nach ihrem 1999er Hit "If You Had My Love" hält die Sängerin inne, blickt auf 25 Jahre Liebe, Trennung und Neuanfang – und formuliert klare Regeln für die Zukunft. "Die Wahrheit ist: Wenn du meine Liebe willst, musst du sie dir verdienen. Du musst mich richtig behandeln. Du musst mich respektieren. Du musst mich so akzeptieren, wie ich bin," ruft Jennifer ins Publikum. Der Abend wird zum Manifest. "Du müsstest mich lieben, wenn du meine Liebe willst," setzt sie nach. Ihr Fazit zum großen Gefühl: "Liebe ist eine komplizierte Sache... Du kannst keine Liebe haben ohne Herzschmerz." Die Menge antwortet mit Jubel.

Auf der Bühne erzählt die Pop-Ikone, wie sich der Blick auf ihren Durchbruchssong gewandelt hat: Früher habe sie ihn hoffnungsvoll gesungen, dann in traurigen Zeiten – heute singe sie ihn "in Macht". Zwischen Glitzer-Outfits, Korsage und Catsuit kontert Jennifer zudem Kritiker, die ihr vorschreiben wollen, wie sie sich zu kleiden hat. "Warum kleidet sie sich nicht ihrem Alter entsprechend," zitiert sie lachend und kontert: "Wenn du diesen Körper hättest, wärst du auch nackt!" Der Abend gerät zur Pop-Show mit Haltung: Von "Waiting for Tonight" über "On the Floor" bis "Let's Get Loud" feiert die Künstlerin sich und ihre Fans, dankt dem Saal für Treue seit der ersten Vegas-Residency und macht unmissverständlich klar, was in Beziehungen für sie nicht verhandelbar ist: Respekt, Akzeptanz, gute Behandlung.

Dass Liebe Höhen und Tiefen kennt, ist in Jennifers Leben kein Geheimnis. Der Hit "If You Had My Love" tauchte als Sample in Drakes (39) "Teenage Fever" auf, während damals Flirtgerüchte um den Rapper und die Latin-Queen die Runde machten. Zu ihren prominenten Ex-Partnern zählen Diddy (56), Marc Anthony (57), Alex Rodriguez (50) und Ben Affleck (53). Ihre Scheidung von Ben wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen, beide sollen aber noch Freunde sein. Privat setzt die Sängerin inzwischen auf einen emotionalen Neustart und Nähe zu ihren Liebsten. Auf der Bühne sucht sie oft den direkten Draht zu den Fans, Momente mit der Familie werden Teil der Show – kleine Gesten, feste Umarmungen, ein Lächeln, das den Saal mitnimmt. Aus ihrem Song aus dem letzten Jahrtausend ist eine Botschaft von heute geworden: Grenzen ziehen, sich selbst treu bleiben, weiter tanzen – und Liebe nur dort, wo sie gut tut.

Getty Images Jennifer Lopez, Dezember 2025

Getty Images Jennifer Lopez performt bei den American Music Awards 2025 im BleauLive Theater in Las Vegas

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck, Oktober 2025