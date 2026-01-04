Timothée Chalamet von Kylies orangenem Outfit ganz entzückt

Timothée Chalamet (30) kann einfach nicht genug von seiner Freundin Kylie Jenner (28) bekommen und zeigt das auch ganz öffentlich auf Instagram. Nachdem die Beauty-Unternehmerin ein verführerisches Spiegel-Selfie in einem tief orangefarbenen Kleid postete, ließ der Oscar-nominierte Schauspieler seinen Gefühlen freien Lauf. Während Kylie ihren Post lediglich mit vier orangefarbenen Herzen kommentierte, übertraf ihr Liebster das bei Weitem: Timothée antwortete mit sage und schreibe 13 orangefarbenen Herzen – eine klare Liebeserklärung für alle Welt sichtbar! Diese süße Instagram-Interaktion fand statt, nachdem das Paar gemeinsam beim Palm Springs International Film Festival erschienen war, wo der Dune-Star als "Spotlight Actor of the Year" für seine Rolle in "Marty Supreme" geehrt wurde.

Kylies Look war bis ins Detail auf den Abend abgestimmt: Sogar Kylies Maniküre, in der gleichen Signaturfarbe Orange, spielte auf "Marty Supreme" an – passend zu Timothées jüngstem Pressetour-Stil, der immer wieder Farbreferenzen zum Film aufgreift. Er selbst wählte einen oversized schwarzen Anzug mit hellblauer Krawatte, während Kylie mit schimmernden Akzenten und einem schlichten Styling den Farbton wirken ließ. Obwohl das Traumpaar gemeinsam zur 37. jährlichen Zeremonie erschien, entschieden sie sich bewusst dafür, nicht zusammen vor den Fotografen zu posieren. Dass die beiden ihr Privatleben lange zurückhaltend hielten, ist bekannt. Doch die knappe, aber deutliche Emoji-Liebe unter Kylies Post ließ keine Zweifel daran, wem der Auftritt galt. Für Timothée, der für die Critics Choice Awards als Bester Schauspieler nominiert ist, war Palm Springs der nächste glanzvolle Stopp einer dicht getakteten Preis-Saison.

Die letzten Wochen waren nicht einfach für das Hollywood-Traumpaar. Nachdem sie wochenlang nicht gemeinsam gesehen wurden, kursierten hartnäckige Gerüchte über eine mögliche Trennung. Doch spätestens bei der "Marty Supreme"-Premiere im Dezember räumten Kylie und Timothée alle Zweifel aus dem Weg – und zwar in perfekt aufeinander abgestimmten orangefarbenen Outfits! Kurz zuvor beendete Timothée in einem überraschenden Musikvideo-Auftritt Gerüchte um ein Rap-Alter-Ego und setzte seiner Freundin augenzwinkernd ein Zeilen-Denkmal: "Meine Freundin hat $1 Milliarde", rappte er im Remix zu "4 Raws", wie E! News berichtete. Auch die Feiertage verbrachten sie gemeinsam.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im orangenen Kleid

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei der Premiere von "Marty Supreme"

Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Mai 2025