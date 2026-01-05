Bitterer Auftakt: Semino Rossi muss Neujahrskonzert absagen

Schlagerliebling Semino Rossi (63) hat das neue Jahr ganz anders begonnen, als geplant: Statt mit einer großen Neujahrsgala vor begeisterten Fans in Graz zu stehen, musste der Sänger sein Konzert am 1. Januar kurzfristig absagen. Der Auftritt in der steirischen Landeshauptstadt war als festlicher musikalischer Start ins Jahr vorgesehen. Doch eine plötzlich aufgetretene Kehlkopfentzündung machte dem 63-Jährigen einen Strich durch die Rechnung. Auf Instagram wandte sich Semino direkt an seine Anhänger und erklärte, dass seine Stimme komplett verschwunden sei und er unter diesen Umständen nicht auftreten könne.

Die Verbundenheit zur Steiermark betonte Semino bereits Mitte Dezember im Gespräch mit der Krone. "Gerade die Steirer waren es, die an mich geglaubt haben. Deshalb war es auch der große Wunsch, das neue Jahr in Graz zu beginnen", sagte er dem Blatt. In seiner Botschaft an die Fans versprach der Sänger, das Konzert nachzuholen, sobald ein neuer Termin steht: "Ich werde das Konzert für euch auf jeden Fall nachholen, sobald wir hier einen Termin geklärt haben, werde ich mich bei euch melden", schrieb er. Außerdem schickte er den Menschen gute Wünsche fürs neue Jahr. Unter seinem Post sammelten sich rasch Genesungswünsche und aufmunternde Worte der Community.

Abseits der Bühne zeigt Semino immer wieder, wie nah er seinem Publikum steht. Der Musiker teilt private und humorvolle Einblicke aus seinem Berufsalltag gern direkt mit seinen Followern und nimmt auch kleine Pannen mit Gelassenheit. In Erinnerungen an frühere Auftritte erzählte er bereits, wie ihm ungeplante Momente im Kontakt mit dem Publikum im Gedächtnis geblieben sind. Diese offene Art schätzen viele Fans an dem gebürtigen Argentinier, der seit Jahren mit seinen romantischen Schlagern Hallen füllt und bei Begegnungen nach Shows oft noch Zeit für Autogramme und kurze Gespräche findet. Genau diese Nähe macht die Absage zwar schmerzlich, doch die Aussicht auf einen Ersatztermin lässt die Vorfreude bereits wieder wachsen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Semino Rossi, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Semino Rossi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / seminorossioffiziell Semino Rossi, 2024