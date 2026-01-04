Maurice Dziwak und seine Leandra haben wohl geheiratet

Maurice Dziwak (27) scheint seiner Leandra das Jawort gegeben zu haben. Zumindest teilt der Realitystar jetzt in seiner Instagram-Story ein Bild von seiner und Leandras Händen. Beide tragen auffällige goldene Ringe am Ringfinger – seine Liebste hat noch einen zweiten Ring, der verdächtig nach einem Verlobungsring aussieht. Dazu schreibt Maurice: "Mr & Mrs". Normalerweise würde das eine Hochzeit eindeutig machen, allerdings bestätigte das Paar bisher nicht, sich verlobt zu haben. Zumindest ließ der Papa eines Sohnes sich Leandras Ring ordentlich was kosten: In einer zweiten Story zeigt er den Ring in einer roten Schachtel der Luxusmarke Cartier.

Eine Verlobung deutete Maurice bisher nur am Rande an. Schon an Silvester 2024 zeigte er die Hand seiner Partnerin mit einem verdächtigen Klunker am Finger. Nur wenige Tage später schien seine Mama sich kurz vor seinem Einzug ins Dschungelcamp zu verplappern: "Klar, er ist zwiegespalten, seine Lebensgefährtin – oder besser gesagt Verlobte – zurückzulassen." Für viele ein eindeutiges Zeichen, aber auch hier klärte der 27-Jährige nicht auf. Am Dschungel-Lagerfeuer selber heizte Maurice die Gerüchteküche dann weiter an, als er auf Lilly Beckers (49) Frage, ob er verheiratet sei, antwortete: "Nee, noch nicht, aber ich möchte dieses Jahr."

Egal ob verheiratet oder verlobt, Maurice und Leandra sind durch ihren gemeinsamen Sohn für immer miteinander verbunden. Der Kleine erblickte im Januar 2025 das Licht der Welt, nur kurz bevor sein Papa ins Dschungelcamp zog. Zur Geburt zeigte der sonst so knallharte Löwe sich im Netz ganz weich: "Du bist das Beste, was mir passiert ist. Ich werde dir ein Leben lang dankbar dafür sein, dass du mir mein größtes Glück geschenkt hast. Ich werde immer auf euch aufpassen. Ihr seid mein Ein und Alles."

Instagram / leandra_2101 Maurice Dziwak und seine Partnerin Leandra

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak und Leandras Hände

Instagram / maurice_dziwak Maurice Dziwak mit seinen Sohn, Oktober 2025

