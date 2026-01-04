Noch ein Dalmatiner: Kim Virginia zeigt ihren vierten Hund

Kim Virginia Grey (30) hat sich entschieden: Hund Nummer vier darf einziehen! Vor einigen Tagen erzählte die Influencerin ihren Fans, dass sie sich einen weiteren Vierbeiner ansehen wolle. Zu dem Zeitpunkt stand noch nicht fest, ob der Hund zu ihren drei Dalmatiner-Welpen stoßen wird. Das hat sich nun geändert. "Er brauchte ein Zuhause und ich hatte noch zufällig Platz in meinem Herzen. Willkommen zu Hause, du kleiner Dalmatiner-Knödel", begrüßt Kim ihren Neuzugang bei Instagram im Rudel. Damit enthüllt sie auch, um welche Rasse es sich handelt, denn das hielt sie zuvor noch geheim.

Weiter erklärt sie, warum sie sich mit Infos zu dem vierten Hund bis zum Einzug zurückhielt. Der Welpe wurde nämlich von seiner vorherigen Besitzerin abgegeben und Kim musste erst sicherstellen, dass bei ihr auch Frieden herrsche: "Ich wollte erst mal kurz abwarten, bevor ich euch mein viertes Kind zeige. Aber ihr wisst ja, wenn ich sage, ich hole mir einen Hund auf Probe zu mir nach Hause, [heißt das], ich schaue mal, wie er sich mit meinen Hunden versteht. Dass der sich auch wohlfühlt, weil das ist auch das Wichtigste." Hätte es zwischen den Vieren nicht gepasst und sie hätten sich nur in die Haare bekommen, hätte das einen Haufen Negativschlagzeilen mit sich gezogen – darauf kann Kim sicher gut verzichten.

Negativschlagzeilen hatte die Reality-Bekanntheit in den vergangenen Monaten schließlich genug – und das in erster Linie aufgrund der Trennung von ihrem Mann Nikola Grey (29). Ursprünglich wollten die beiden die drei Hunde gemeinsam großziehen, doch daraus wurde nichts und Kim stand plötzlich alleine mit den Fellnasen da. Mittlerweile haben sie und Nikola zumindest so weit Frieden geschlossen, dass sie die Hundeerziehung wieder gemeinsam angehen können. In seiner Story sah Nikola ein, dass er nicht einfach hätte abtauchen dürfen: "Auch wenn Kim viele Fehler gemacht hat, in einem Punkt hat sie recht: Ich hätte sie mit den Hunden nicht alleine lassen dürfen, gerade weil sie krank waren." In der Beziehung der beiden gibt es aber eindeutig noch jede Menge offene Fragen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia mit ihrem Welpen, Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Der vierte Welpe von Kim Virginia Grey, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren drei Welpen, Oktober 2025