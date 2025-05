Iris widmet Margot Friedländer emotionalen Abschiedsbrief

Margot Friedländers (✝103) Tod bewegt an diesem Wochenende Deutschland. Die Holocaust-Überlebende verstarb am Freitag im Alter von 103 Jahren. Ihre Freundin und Wegbegleiterin Iris Berben (74) macht nun einen Abschiedsbrief öffentlich, den sie an die Zeitzeugin geschrieben hat. "Dein Leitbild, ein Mensch zu sein, ist wohl die humanistischste Formel, die man vermitteln kann. Du hast das trotz Deiner Geschichte nie mit Bitterkeit getan, sondern immer mit Größe. Du bist ein Wunder an Kraft und Überzeugung", beschreibt die Schauspielerin ihre verstorbene Vertraute laut Bild. Iris schließt das emotionale Schreiben mit den Worten: "Du bist ein Mensch, der bleibt."

In dem Brief schildert Iris auch, wie sie von dem Tod ihrer Freundin Margot erfahren hat. "Der Moment der Schreckensnachricht Deines Todes traf mich, uns alle, inmitten einer Feier des Lebens – dem Deutschen Filmpreis", schildert sie. Am Freitagabend trat Star-Pianist Igor Levit auf die Bühne. Eigentlich sollte er die Nominierten für die beste Filmmusik verlesen, stattdessen verkündete er jedoch Margots Ableben. Im Anschluss ehrte das Publikum die Berliner Ehrenbürgerin mit einer Schweigeminute. Iris beschreibt: "Wir haben nicht nur mit den Tränen gekämpft, wir haben sie auch laufen lassen."

Iris ist nicht die einzige Prominente, die öffentlich um Margot trauert. Auch die Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel (70) sprach ihr offen ihren Dank aus. "Wir können gar nicht dankbar genug sein, dass Margot Friedländer die Kraft fand, von ihrer Leidens- und Lebensgeschichte zu erzählen. Damit legte sie Zeugnis ab", erklärte sie gegenüber Bild. Besonders ihr Einsatz in der geschichtlichen Bildung von jungen Menschen in Deutschland sei dabei hervorzuheben.

Getty Images Margot Friedländer und Iris Berben im Deutschen Bundestag im Januar 2025

Getty Images Margot Friedländer und Angela Merkel im September 2021