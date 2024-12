Ohne Ehe glücklich: Iris Berben (74) hat nie geheiratet

Die bekannte deutsche Schauspielerin Iris Berben (74) hat offenbart, warum sie nie geheiratet hat. Trotz ihrer langjährigen Beziehung mit dem Stuntman Heiko Kiesow, mit dem sie seit 2007 zusammen ist, hat sie nie den Schritt vor den Traualtar gewagt. Auch mit ihren ehemaligen Partnern ging sie nie den Bund der Ehe ein. Mit Abi Ofarim (✝80) war sie Ende der 60er bis Anfang der 70er-Jahre zusammen. Darauf folgte eine langjährige Beziehung mit dem Geschäftsmann Gabriel Lewy von 1974 bis 2006.

In einem Interview mit RTL in der Sendung "Gala im TV" sagt die 74-Jährige nun, dass ihre Einstellung zur Ehe vor allem den 60er-Jahren geschuldet sei. Damals war es noch rebellisch, sich gegen das traditionelle Konzept der Ehe zu stellen, und Iris wollte sich nie von gesellschaftlichen Konventionen einengen lassen. Heute sieht sie das anders. Im Gespräch betont Iris: "Ich bin heute niemand, der so vehement gegen das Konstrukt Ehe ist. Überhaupt nicht! Das habe ich jetzt die letzten 50 Jahre nicht mehr aus rebellischem Antrieb gemacht, sondern einfach, weil ich gesagt habe: Es geht eigentlich auch so ganz gut."

Iris war schon immer bekannt für ihren unkonventionellen Lebensstil. Als Schülerin wurde sie wegen ihres unangepassten Charakters dreimal von der Schule verwiesen. Seit ihrer Jugend fuhr sie 17 Jahre lang Auto, ohne einen Führerschein zu besitzen. Auf die Frage, ob sie immer noch rebellisch sei, antwortet sie im Interview: "Ich hoffe, dass ich immer noch rebellisch bin. Oder ob man das jetzt wach nennt oder neugierig und lernfähig und korrekturfähig nennt."

Getty Images Iris Berben und Heiko Kiesow auf der Berlinale Eröffnungszeremonie im Februar 2023

Clemens Bilan / Freier Fotograf (Getty) Schauspielerin Iris Berben

