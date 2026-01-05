39. Woche: Hannah Kerschbaumers Baby kann jederzeit kommen

Für Hannah Kerschbaumer (33) wird es langsam ernst. Das Model ist hochschwanger und bei Instagram gibt es jetzt ein wichtiges Update: In der 39. Schwangerschaftswoche wurde die Kliniktasche gepackt. "Ich bin einfach viel zu spät dran und habe erst heute, in der 39. SSW meine Kliniktasche – oder eher die für meine Tochter – gepackt", scherzt Hannah unter einem Clip, in dem sie zeigt, was sie so mitnimmt. Offenbar ist die Geburt nur noch eine Frage der Zeit und die werdende Mutter kann die Ankunft ihrer kleinen Tochter kaum erwarten: "Jetzt sitze ich hier auf heißen Kohlen und kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Drückt mir die Daumen, dass alles gut geht, ja? Ich bin echt aufgeregt!"

Für Hannah ist das zwar nicht die erste Geburt, aber das scheint ihre Aufregung kaum zu mildern. Ihr kleines Mädchen wird sie via Kaiserschnitt auf die Welt bringen – eine Entscheidung, die die 33-Jährige sich alles andere als leicht gemacht hat. Im September vergangenen Jahres erzählte sie ihren Fans, dass ihre Ärztin sie gefragt habe, für welche Geburtsform sie sich entschieden habe. Schon hier stand der Kaiserschnitt im Raum, allerdings könnten medizinische Probleme den Eingriff verkomplizieren. "Entweder ich stelle mich meinen Ängsten und bekomme mein Kind auf natürlichem Wege – oder mein Traum von einer großen Familie zerplatzt", meinte Hannah unter Tränen. Vor einer natürlichen Geburt habe sie unfassbare Angst und die schwere Entscheidung belaste sie. Weil Hannah ihr psychisches Wohlbefinden aber wichtig sei, habe sie sich schließlich trotz aller Bedenken für einen geplanten Kaiserschnitt entschieden.

Neben allen Sorgen und Ängsten wird bei Hannah und ihrer Familie sicher die Vorfreude auf das Töchterchen überwiegen. Der Weg zur zweiten Schwangerschaft war für die ehemalige Bachelor-Kandidatin immerhin alles andere als einfach. Der Wunsch nach einem zweiten Kind begleitete sie und Ehemann Chris nach der Geburt ihres Sohnes Joshi lange. Die zahlreichen negativen Schwangerschaftstests ließen sie verzweifeln, wie sie ihren Fans im Netz regelmäßig erzählte. Umso mehr strahlten Hannah und Chris bei der Verkündung ihrer zweiten Schwangerschaft im Juli 2025: "Wir haben Neuigkeiten, denn: Diese kleine Familie wird bald zu viert sein. Wir könnten nicht glücklicher sein."

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer in ihrer ersten Schwangerschaft 2023

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer, Influencerin

Instagram / hicallmehannah Hannah Kerschbaumer mit ihrer Familie im Mai 2024