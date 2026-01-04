Selten: Lindsay Lohan teilt Foto mit ihrem Sohn Luai (2)

Lindsay Lohan (39) hat ihre Fans mit einem absolut herzerwärmenden Schnappschuss überrascht! Die Mean Girls-Ikone teilte am Samstag in ihrer Instagram-Story ein seltenes Foto von sich und ihrem zweijährigen Sohn Luai, wie sie gemeinsam einen märchenhaften Schneetag genießen. Auf dem bezaubernden Bild ist die stolze Mama in einem schwarzen Puffermantel zu sehen. Liebevoll hält sie die Hand ihres kleinen Schatzes, der in einer bunten Winterjacke mit Auto-Motiven steckt. Das Gesicht des Kleinen wurde dabei diskret mit einem blauen Herz-Emoji verdeckt – typisch für die Schauspielerin, die ihr Privatleben gern aus der Öffentlichkeit hält.

Lindsay hatte erst kürzlich emotionale Rückblicke auf das Jahr 2025 geteilt und dabei geschrieben: "Danke 2025 für die Liebe, die Erinnerungen und die Momente, die am meisten zählten. Ich gehe mit vollem Herzen, geerdet, hoffnungsvoll und zutiefst dankbar für dieses wunderschöne Leben, meinen Ehemann, meinen Sohn und meine Familie in das Jahr 2026." Lindsay, die 2022 den Finanzexperten Bader heiratete und im Juli 2023 Luai zur Welt brachte, zeigt sich völlig verwandelt von der wilden Party-Queen ihrer Jugend. "Ich bin eine sehr positive Person und erwarte immer, dass alles so läuft, wie es soll", erklärte sie kürzlich und fügte hinzu: "Mein Ehemann hat mir beigebracht: 'Du musst auf andere Dinge vorbereitet sein, damit du nicht enttäuscht wirst.'" Diese Weisheit ihres Partners hat ihr geholfen, als Mutter und Ehefrau zu wachsen.

Das Muttersein hat Lindsay komplett verändert – und sie könnte nicht glücklicher darüber sein! In einem Interview schwärmte sie: "Ich liebe es so sehr. Ich bin besessen von meinem Kind." Das Gefühl der Mutterschaft sei "eine völlig neue, andere Art von Liebe", erzählte sie bei Bustle und ergänzte, dass ihr jüngeres Ich "sehr stolz auf die Mutter und Ehefrau" wäre, die sie heute geworden ist. Die Erfahrungen aus ihrem früheren Leben helfen ihr heute, Nähe, Sicherheit und klare Grenzen im Alltag mit ihrem Sohn zu verbinden. Seit Jahren lebt die kleine Familie schon in Dubai – auch, weil sie dort viel mehr Ruhe genießt. Immer wieder verweist Lindsay auf die strengen Regeln vor Ort: Ohne Erlaubnis andere zu fotografieren, ist dort nicht gestattet.

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihr Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / lindsaylohan Lindsay Lohan und ihre beiden Jungs

Anzeige Anzeige

Imago Lindsay Lohan und Bader Shammas bei der Vanity Fair Oscar Party 2025 in Beverly Hills