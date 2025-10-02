Größter Mann Deutschlands: Jannik war mit 10 zwei Meter groß

Jannik Könecke, besser bekannt als Jannik the Giant, gilt mit seinen 2,25 Metern als Deutschlands größter Mann – und als echter Hingucker, der selbst in einer Menschenmasse nicht untergeht. Schon als Kind zeichnete sich sein außergewöhnliches Wachstum ab: "Tatsächlich war ich schon im Kindergarten größer als mancher Erzieher", verrät er im Gespräch mit Promiflash. Mit zehn Jahren knackte er dann die Zwei-Meter-Marke – ein Schub, der ihn noch weiter aus der Norm katapultierte. Heute nutzt der Social-Media-Star seine besondere Statur für Aufmerksamkeit, etwa bei Kevin "Flocke" Platzers (26) Angels Night, wo er selbst neugierige Fragen zu seinem Aussehen mit einem charmanten Augenzwinkern beantwortet.

Doch so beeindruckend seine Körpergröße wirkt, bringt sie auch Schattenseiten mit sich. Natürlich genießt Jannik Vorteile – eine Leiter hat er nie gebraucht –, doch nicht jede Begegnung mit Menschen, die seine Statur bewundern, läuft für ihn angenehm. "Wenn Leute mich nach Fotos fragen, finde ich das eigentlich nicht schlimm, aber angepackt und am Arm gezogen zu werden, fand ich schon total krass", erzählt er offen. Gerade in der Öffentlichkeit fühle er sich teilweise wie ein Ausstellungsstück behandelt, dabei wünscht er sich vor allem eines: Respekt. Seine Gelassenheit hilft ihm jedoch offenbar, auch solche Situationen, die sich mit steigender Bekanntheit mehren, nicht überzubewerten.

Privat bleibt Jannik trotz des Hypes um seine überdimensionale Erscheinung bemerkenswert bescheiden. Auf Social Media gibt er authentische Einblicke in seinen Alltag und nimmt seine Fans dabei gern mit – etwa wenn er humorvoll zeigt, in welche Autos er trotz 2,25 Metern tatsächlich hineinpasst. Diese Clips kommen an, weil er nicht den distanzierten Riesen gibt, sondern einen nahbaren Menschen. Genau das macht ihn sympathisch: Er holt das Beste aus seiner Größe heraus, ohne sich über mögliche Nachteile oder auch Vorurteile den Kopf zu zerbrechen.

Instagram / jannikthegiant Streamer Adam Wolke und Influencer Jannik Könecke im Dezember 2023 in Dortmund

Instagram / jannikthegiant Jannik Könecke, Größter Mann Deutschlands

Instagram / jannikthegiant Influencer Jannik Könecke im September 2025

