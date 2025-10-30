Riese von Hannover: Ist Jannik Könecke bald im Trash-TV?

Jannik Könecke (29), Deutschlands größter Mann mit einer Körpergröße von über 2,25 Metern, könnte sich eine Teilnahme im Reality-TV durchaus vorstellen. In einem Interview mit Promiflash verriet der Social-Media-Star, dass ihm die Idee dahinter gefällt: "Auf der einen Seite reizt mich das, glaube ich, schon. Einfach mal so ein bisschen Reality-/Trash-TV zu machen." Anfragen von TV-Formaten hat der 29-Jährige bisher noch nicht erhalten, scheint aber offen für entsprechende Angebote zu sein.

Trotz seiner Neugier bleibt Jannik bei dem Thema vorsichtig. Der Social-Media-Star erkennt die Risiken, die ein Vorstoß ins Reality-TV mit sich bringen könnte: "Entweder macht man mit seiner Karriere einen großen Step nach vorne oder man fährt sie komplett an die Wand." Daher bleibt eine Entscheidung über eine mögliche Teilnahme für ihn wohl gut überlegt. Konkrete Shows, bei denen er sich eine Mitwirkung vorstellen kann, hat der Riese von Hannover noch nicht ins Auge gefasst.

Doch gerade Formate rund ums Dating könnten für Jannik besonders spannend sein. Wie er vor zwei Wochen im Gespräch mit Promiflash verriet, hat er es im Liebesleben nicht immer leicht. "Dating ist so semi", sagte er damals offen. Zwar werde oft behauptet, große Männer seien besonders gefragt, doch er habe die Erfahrung gemacht, dass viele Frauen die außergewöhnliche Körpergröße eher abschrecke. "Ich merke ganz oft, dass das gar nicht so ist", erklärte der Social-Media-Star.

Instagram / jannikthegiant Jannik Könecke posiert auf dem San Hejmo Festival

Instagram / jannikthegiant Streamer Adam Wolke und Influencer Jannik Könecke im Dezember 2023 in Dortmund

Instagram / jannikthegiant Jannik Könecke, August 2025

