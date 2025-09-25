Dieser Musiker gab Kevin Platzer den Tipp für "Angel"-Parfüm

Kevin Platzer (26), besser bekannt als Flocke, hat sein neuestes Parfüm namens "The Angel" auf den Markt gebracht. Der Duft, der nach Zitrone und Vanille riecht, ist das Gegenstück zu seinem ersten Parfüm "The Devil". Wie der Reality-TV-Star gegenüber Promiflash enthüllt, war der US-amerikanische Sänger Jason Derulo (36) derjenige, der ihm den Tipp für die Entwicklung eines zweiten Duftes gab. Auf einer Aftershowparty der Show Good Luck Guys probierte Jason "The Devil" und soll gesagt haben: "Du brauchst ein Kontraprodukt."

Kevin hatte zuvor darauf gehofft, dass Jason sein erstes Parfüm während dessen Clubtour im vergangenen Jahr bewerben würde. Doch aufgrund des Namens "The Devil" kam es nicht dazu, da das Thema Satanismus in den USA heikel ist. Doch genau wie "The Angel" soll auch Kevins nächster Duft weniger problematisch sein. Gemeinsam mit DJ Domenico Rondelli arbeitet er aktuell an einem weiteren Parfüm namens "The White Island". Über das Projekt zeigt sich der Social-Media-Star im Gespräch mit Promiflash begeistert: "Den finde ich viel krasser als beide Parfüms zusammen."

Neben Lob für sein neues Werk ließ Kevin es sich jedoch nicht nehmen, gegen einen Branchenkollegen zu schießen, der ebenfalls Parfüms produziert. Um wen es sich dabei handelt, wollte er nicht sagen – er gab seinen Fans aber den Hinweis: "Ihr müsst mal gucken, wen ich bei The 50 noch gefeiert habe und mit wem ich jetzt nicht mehr abhänge."

IMAGO / Eventpress Kevin "Flocke" Platzer, Realitystar

Instagram / onlyflocke Flocke, Realitystar

Amazon MGM Studios Kevin "Flocke" Platzer, "The 50"-Kandidat