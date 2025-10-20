Größter Mann Deutschlands: Hat Jannik beim Dating Probleme?

Jannik Könecke, besser bekannt als "Jannik the Giant", hat es mit seiner Körpergröße von beeindruckenden 2,25 Meter bereits zum offiziellen Titel des größten Mannes Deutschlands gebracht. Doch was bedeutet das für sein Liebesleben? Im Gespräch mit Promiflash verriet die Social-Media-Bekanntheit, dass das Dating nicht immer ganz einfach ist. "Dating ist so semi", gab er ehrlich zu. Obwohl viele Frauen laut Jannik behaupten, dass große Männer besonders attraktiv seien, feiert offenbar nicht jede seine außergewöhnlichen Maße. "Ich merke ganz oft, dass das gar nicht so ist", erklärte Jannik und ließ durchblicken, dass es manchmal eher eine Herausforderung ist, jemanden zu finden, der wirklich an ihm als Mensch interessiert ist.

Die Aufmerksamkeit, die Jannik durch seine Bekanntheit und außergewöhnliche Größe erhält, sei außerdem nicht immer positiv. Während manche Frauen nur wegen seines Ruhms oder seiner Größe Kontakt aufnehmen, erleben andere seine Prominenz eher als nebensächlich. Einige Begegnungen zeigten ihm jedoch, dass es auch Menschen gibt, die seine Persönlichkeit schätzen, ganz unabhängig von seinem Leben in der Öffentlichkeit. "Manche meinten von Anfang an so 'Hey, du. Ich weiß, dass du in der Öffentlichkeit stehst. Aber es ist mir egal, ich will die Person kennenlernen.' Also es gibt entweder oder", beschreibt er die zwei Seiten der Medaille gegenüber Promiflash.

Schon im Kindesalter fiel Jannik mit seiner außergewöhnlichen Größe auf. "Tatsächlich war ich schon im Kindergarten größer als mancher Erzieher", erinnerte er sich im Gespräch mit Promiflash. Bereits mit zehn Jahren hatte er die Zwei-Meter-Marke überschritten. Diese Entwicklung machte ihn schon früh zur Ausnahmeerscheinung, was sich bis heute durchzieht – ob im Alltag oder bei Events wie bei Kevin Platzers (27) Angels Night.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikthegiant Jannik Könecke, Größter Mann Deutschlands

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikthegiant Streamer Adam Wolke und Influencer Jannik Könecke im Dezember 2023 in Dortmund

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikthegiant Jannik Könecke, August 2025