So groß sind die Familienmitglieder von Jannik the Giant

Jannik Könecke ist mit seiner beeindruckenden Körpergröße von 2,25 Metern offiziell der größte Mann Deutschlands. Auf der Angels Night von Kevin Platzer (26) sprach der Social-Media-Star mit Promiflash darüber und verriet, dass seine Körpergröße nicht von irgendwo kommt. Denn es scheint, als habe Jannik seine beeindruckenden Maße geerbt: Seine Mutter misst stolze 1,93 Meter, sein Vater 1,96 Meter, und selbst seine Schwester überragt mit 1,90 Metern die meisten Menschen. Besonders bemerkenswert: Schon Janniks Uropa war mit über zwei Metern ein echter Riese.

Dennoch brachte seine außergewöhnliche Größe natürlich auch medizinische Fragen mit sich. Im Interview sprach Jannik, der sich auf Social Media Jannik the Giant nennt, offen darüber, dass mögliche gesundheitliche Ursachen bei ihm gründlich untersucht werden mussten. "Die Ärzte haben meine Größe halt immer gecheckt", erklärte er. Insbesondere der Verdacht auf einen Tumor im Gehirn, der unkontrolliertes Wachstum verursacht, stand im Raum – konnte aber ausgeschlossen werden.

Dass Jannik deutlich mehr Zentimeter misst als der Durchschnitt, zeigte sich schon früh in seiner Kindheit. Im Promiflash-Interview verriet der Social-Media-Star, dass er bereits mit 10 Jahren die Zwei-Meter-Marke knackte! "Tatsächlich war ich schon im Kindergarten größer als mancher Erzieher", beschreibt er sein unglaubliches Wachstum.

Instagram / jannikthegiant Jannik Könecke, August 2025

Instagram / jannikthegiant Streamer Adam Wolke und Influencer Jannik Könecke im Dezember 2023 in Dortmund

Instagram / jannikthegiant Influencer Jannik Könecke im September 2025

