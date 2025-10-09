Zweifel an Echtheit: PA Sports schenkt seiner Luna G-Klasse

PA Sports (35) sorgt mit einem Luxus-Geschenk für Aufsehen – und Diskussionen: Der Rapper schenkte seiner Partnerin Luna Rabea eine angeblich 320.000 Euro teure G-Klasse, die als exklusiver Umbau vom renommierten Tuner Brabus präsentiert wurde. Stolz präsentierte Luna den Wagen auf Instagram – doch anstelle von Bewunderung hagelte es bald Zweifel an der Echtheit des Brabus-Umbaus. Eine Social-Media-Nutzerin, die sich als Brabus-Mitarbeiterin ausgab, kommentierte, dass Felgen, Innenraum und selbst der Brabus-Status nicht original seien. Luna ließ das nicht auf sich sitzen und konterte scharf: "Schwester, chill einfach, du hast so viel mit Brabus zu tun wie ich mit Rap."

In der Kommentarspalte mehrten sich die kritischen Stimmen. Einige Nutzer behaupteten, das Fahrzeug sei lediglich optisch aufgemotzt, enthalte aber keine originalen Brabus-Komponenten. Auch die angebliche Verbindung zu JP Performance, dem früheren Besitzer des Wagens, wurde angezweifelt: "Alles China-Teile – daher auch nicht das ehemalige Auto von JP! Aber immerhin schenkt er seiner führerscheinlosen Frau eine G-Klasse, das macht auch nicht jeder Mann." Luna blieb von den Vorwürfen unbeeindruckt. Trotz der Kritik betonte sie, wie besonders das Geschenk von PA Sports für sie ist: "Absurd, krank, übertrieben – sodass man darüber nicht einmal sprechen muss."

Luna und PA Sports, die ihre Beziehung meist dezent in sozialen Netzwerken halten, stehen nun im Mittelpunkt einer ungewohnten Kontroverse. Die Beziehung des Paares sorgt oftmals für Begeisterung bei Fans, die ihre Harmonie und gegenseitige Unterstützung loben. Bei geschenktem Luxus, wie dieser G-Klasse, reißen Diskussionen in den sozialen Medien aber nicht ab. Unabhängig von der aktuellen Situation bleibt PA Sports einer der erfolgreichsten deutschen Rapper, der es mit seiner Musik und seiner eigenen Plattenfirma an die Spitze der Szene geschafft hat.

Instagram / pasports PA Sports, Rapper

Instagram / lunarabea Luna Rabea, Oktober 2025

Instagram / pasports Luna Rabea und und PA Sports mit ihren Kids, Februar 2025

