Würde Pietro Lombardi selbst beim Fame Fighting teilnehmen?

Pietro Lombardi (33) wird am 18. Oktober mit großer Freude in der Grugahalle in Essen erwartet, denn an diesem Tag findet Fame Fighting 3 statt – ein Event, das Deutschlands Reality- und Social-Media-Stars in den Boxring bringt. Der Sänger, der seit der ersten Ausgabe 2023 als Fan dabei ist, sagte im Gespräch mit Bild: "Ich bin natürlich vor Ort, das darf ich nicht verpassen." Besonders fiebert er für seine Freunde Yasin Cilingir (34), Tobias Pietrek und Filip Pavlovic (31) mit, betont aber, dass er alle Kämpfer respektiert: "Was die leisten, ist einfach krass."

Ob Pietro selbst bald die Boxhandschuhe schnüren wird? Diese Frage ließ er mit einem Lächeln offen. "Ich liebe Boxen! Warten wir einfach mal ab, was die Zukunft bringt", erklärte er im Interview. Ein internes Duell mit Promis aus Deutschland kommt für den früheren DSDS-Gewinner allerdings weniger infrage. Sein Interesse gelte eher einem internationalen Konflikt: "Wenn Eugen Lopez mir einen internationalen Fight klarmacht, sofort. Der Kampf kann gerne in Deutschland stattfinden, aber gegen jemanden aus dem Ausland."

Pietro erregte zuletzt mit der Trennung von Laura Maria Rypa (29) viel Aufmerksamkeit. Die beiden haben zwei gemeinsame Kinder und galten für ihre Fans als echtes Traumpaar. Trotz der schwierigen Umstände legt der dreifache Vater großen Wert auf Familie und auch seine Freunde bedeuten ihm viel. Dass er seine Kumpels beim Fame Fighting unterstützt, ist für ihn daher selbstverständlich. Auch in der Vergangenheit zeigte er sich immer wieder an der Seite prominenter Weggefährten und bewies, wie tief seine Freundschaften in dieser Branche gehen. Ob es für ihn eines Tages tatsächlich heißen wird, in den Ring zu steigen, bleibt spannend – Fans dürften jedenfalls begeistert auf diese Möglichkeit warten.

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025

Imago Yasin Cilingir bei "Das große SAT. Promiboxen" in Köln 2020

IMAGO / STAR-MEDIA Pietro Lombardi, Sänger