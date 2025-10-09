Im Scheidungsdrama: Ioan Gruffudd wird sich selbst vertreten

Ioan Gruffudd (52) und seine Ex-Frau Alice Evans (54) stecken inmitten eines heftigen Scheidungskrieges. Die beiden sind schon seit 2021 getrennt und liefern sich seitdem eine regelrechte Schlammschlacht vor Gericht. Aktuell dreht sich die Auseinandersetzung vor allem um Kindes- und Ehegattenunterhalt sowie den Umgang mit einer derzeit noch bestehenden einstweiligen Verfügung. Daily Mail berichtet nun, dass der Schauspieler sich in dem Verfahren ohne Anwalt vor den Richter wagen wird. Anfang Oktober soll er vor dem Superior Court in Los Angeles ein Schreiben eingereicht haben, in dem er betont, sich zukünftig selbst vertreten zu wollen. Im August reichte Ioans bisheriger Anwalt einen Antrag ein, als Rechtsbeistand entbunden zu werden. Als Begründung nannte er einen "unüberbrückbaren Zusammenbruch der Mandanten-Anwalt-Beziehung".

Wenn Ioan sich selbst vertritt, wird er in einem Prozess die Gelegenheit haben, unter anderem seine Ex als Zeugin aufzurufen und zu befragen. Eine erste Meditation ist für Dezember angesetzt und könnte bei einem Fehlschlag zu einer Prozesswoche im kommenden Jahr ausgeweitet werden. In Finanzangelegenheiten hat der 52-Jährige weiterhin seinen bisherigen Rechtsbeistand an seiner Seite. Ioans oberstes Ziel wird es wohl sein, seine Zahlungen von etwa 2.600 Euro Kindesunterhalt und 1.300 Euro Ehegattenunterhalt zu reduzieren. Derweil versucht Alice das genaue Gegenteil und behauptet, die derzeitigen Gelder reichten nicht aus, um die Grundbedürfnisse der Kinder zu decken.

Ein weiterer Streitpunkt des Ex-Paares ist Ioans neue Ehefrau Bianca Wallace. Alice wirft ihr und dem "Fantastic Four"-Darsteller vor, schon eine Affäre gehabt zu haben, als sie noch verheiratet waren. Sowohl Ioan als auch Bianca dementieren das vehement. Die beiden kennen sich zwar schon seit 2020, beteuern aber, keine Liaison gehabt zu haben, bevor die Scheidung rechtskräftig wurde. Mittlerweile sind die beiden seit April dieses Jahres verheiratet und erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Die beiden werfen Alice weiter vor, sie im Netz zu belästigen und ihnen sogar zu drohen.

Getty Images Ioan Gruffudd, Schauspieler

Getty Images Ioan Gruffudd und Alice Evans im Juni 2018

Getty Images Bianca Gruffudd und Ioan Gruffudd bei der Premiere von "Wales To The World"