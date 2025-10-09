Olivia Rodrigo feiert ausgelassen auf Dua-Lipa-Konzert

Ein Fan von Dua Lipa (30) erlebte beim zweiten Abend ihrer Radical Optimism Tour im Kia Forum in Los Angeles eine unerwartete Überraschung. Während der Londoner Popstar mit Hits wie "Dance the Night" und "Levitating" die ausverkaufte Halle zum Beben brachte, bemerkte der Konzertbesucher Patrick eine berühmte Zuschauerin im Publikum: Olivia Rodrigo (22). Die US-Sängerin und Schauspielerin wurde dabei entdeckt, wie sie im ersten Balkonbereich ausgelassen zu Dua Lipas Songs tanzte. Patrick hielt den Moment auf Video fest und teilte diesen auf TikTok mit dem Kommentar: "LA ist verrückt... in einem Moment bist du auf einem Dua Lipa Konzert... und im nächsten tanzt Olivia Rodrigo hinter dir." Der Clip ging rasch viral.

In den Kommentaren unter dem TikTok-Video entfachte sich eine lebhafte Diskussion. Viele Fans zeigten sich begeistert, Olivia Rodrigos lockere Seite zu sehen, nutzten aber auch die Gelegenheit, um ihre Sehnsucht nach neuer Musik der Sängerin zu äußern. Nach ihrem erfolgreichen Album "GUTS" und der kürzlich abgeschlossenen Welttournee wünschen sich viele neue Klänge von Olivia, deren Debütsingle "Drivers License" sie 2021 schlagartig zum Star machte. Doch bis dahin genießt die 22-Jährige offenbar ihre freie Zeit – und das gerne auf Konzerten anderer Künstlerinnen und Künstler. Ein TikTok-Kommentar scherzte treffend: "Warum ist mein Girl überall, nur nicht im Studio?"

Olivia Rodrigo und Dua Lipa gehören beide zu den größten Namen der aktuellen Popwelt. Während Olivia sich mit nur zwei Alben an die Spitze der Charts katapultierte und mit Songs wie "Vampire" oder "Bad Idea Right?" die Fans begeisterte, etablierte Dua Lipa ihren Erfolg mit ihrer Mischung aus Disco- und Popsounds. Dass Olivia nun bei einem ihrer Konzerte gesehen wurde, zeigt auch die gegenseitige Anerkennung unter Künstlerinnen. Patrick, der zufällig diesen besonderen Moment festhielt, dürfte ein unvergessliches Souvenir in Form seines TikTok-Videos mit nach Hause genommen haben – ein wahrer Höhepunkt für jeden Musikfan.

Getty Images Olivia Rodrigo auf der "Olivia Rodrigo: Guts World Tour"-Filmpremiere

Getty Images Dua Lipa im Juni 2025

Getty Images Olivia Rodrigo und Dua Lipa