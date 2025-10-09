Streit mit Promi-BB-Doreen: Sarah-Jane platzt der Kragen

Im Rohbau von Promi Big Brother kocht die Stimmung: Zwischen Doreen Dietel (51) und Sarah-Jane Wollny (27) kommt es zum Eklat. Der Auslöser: Sarah-Jane habe eigenmächtig beschlossen, dass die Gruppe Christina Dimitriou (33) bei nächster Gelegenheit für einen Umzug in die Musterwohnung wählt, damit sie sich um ihre Hygiene kümmern kann. Doch Doreen ist damit ganz und gar nicht einverstanden und macht ihrem Unmut deutlich Luft. Auch Sarah-Jane bleibt nicht ruhig und lässt ihrem Frust freien Lauf. "Willst du mich vera*schen? Hör richtig zu!", faucht sie im Gespräch mit Marc Terenzi (47), Andrej Mangold (38) und Christina.

Doch damit ist der Streit noch lange nicht vorbei: Als Doreen zum Gespräch dazustößt, reagiert Sarah-Jane ungehalten – und verlässt genervt den Rohbau. "Tu mir jetzt einen Gefallen: Ich bin dir gerade extra aus dem Weg gegangen, dann lass mich bitte ein paar Minuten in Ruhe. Check das! Meine Fresse", schimpft der Wollnys-Star. Doreen wird daraufhin noch wütender: "Was soll denn das jetzt?", empört sich die Schauspielerin. Ihrer Meinung nach hätten andere Bewohner – wie etwa Harald Glööckler (60), der über Rückenschmerzen klagt – den Einzug in die Musterwohnung weitaus mehr verdient. "Respekt vorm Alter!", fordert sie.

Am Ende liegt die Entscheidung jedoch allein bei Sarah-Jane: Als Bauleiterin hat sie das letzte Wort – und nutzt ihre Macht. In der Live-Show setzt sie ihren Plan durch und wählt Christina für den Einzug in die privilegierte Musterwohnung. Eine Entscheidung, die im Haus sicher noch für Diskussionen sorgen dürfte. Für Sarah-Jane ist der Aufenthalt bei "Promi Big Brother" auch eine Bühne, um ihre Schlagfertigkeit zu zeigen. Bekannt wurde sie durch die Reality-Doku über die Wollny-Großfamilie – und zeigt nun, dass sie sich auch im TV-Container behaupten kann. Doreen wiederum gibt sich gewohnt durchsetzungsstark. Diese explosive Konstellation dürfte auch in den kommenden Tagen für reichlich Zündstoff im Haus sorgen.

Joyn / Marc Rehbeck, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Doreen Dietel und Sarah-Jane Wollny

Joyn Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Doreen Dietel bei "Promi Big Brother" 2025