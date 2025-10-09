Emotional: Promi-BB-Laura sucht ihre verschollene Schwester

Laura Maria Lettgen zeigt sich bei Promi Big Brother von ihrer verletzlichen Seite. In der Musterwohnung erzählt die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Co-Star Michael Naseband (60), dass ihr "Erzeuger" eigentlich wollte, dass ihre Mutter sie abtreibe. "Er wollte kein Kind haben", erklärt sie. Kontakt zu ihrem leiblichen Vater hat Laura nicht – obwohl sie sich das als Kind und Jugendliche sehr gewünscht hat. Sie erinnert sich: "Ich hab ihn auch eingeladen zu meinem Geburtstag, aber er hatte nie Interesse, er ist nie gekommen." Als sie ihn dann doch einmal traf, war sie enttäuscht, da das Treffen sehr oberflächlich ablief. Die Ablehnung ihres eigenen Vaters traf Laura hart – und hat weitreichende Konsequenzen.

Vor 13 Jahren erfuhr Laura von ihrer Halbschwester, die sie aber nie kennengelernt hat. "Ich habe ihr zum Geburtstag, Weihnachten oder Ostern immer Pakete gemacht. Ich habe immer einen Brief dazugelegt, mit einem Bild von mir, damit sie weiß, dass sie eine Halbschwester hat und dass ich an sie denke. Aber es kam nie was zurück", erzählt sie. Bis heute hofft die Are You The One?-Bekanntheit darauf, den Kontakt herstellen zu können. Daher richtet sie bei "Promi Big Brother" einige Worte direkt an ihre Halbschwester. "Marie, wenn du das hier sehen solltest, ich will einfach nur, dass du weißt, dass ich existiere. Ich hoffe, dass du dich meldest und dass wir uns mal sehen können", sagt sie unter Tränen.

Michael nimmt der emotionale Aufruf von Laura sichtlich mit. "Da fange ich gleich mit an zu heulen! Ich glaube, jeder von uns hat so ein emotionales Thema in seinem Leben", gesteht der Ex-K11-Star. Er hofft, dass die Message bei "Promi Big Brother" den richtigen Adressaten erreicht. "Big Brother, das ist mal ein Ermittlungsauftrag. Ich könnte die Ermittlung übernehmen, aber ich habe gerade keine Zeit", scherzt er gerührt.

Joyn Laura Lettgen bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Laura Lettgen bei "Promi Big Brother" 2025

Joyn Laura Maria Lettgen und Michael Naseband bei "Promi Big Brother"