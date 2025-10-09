Nach Gebet seiner Mutter: Justin Bieber kontert frech

Justin Bieber (31) hat auf das öffentliche Gebet seiner Mutter Pattie Mallette (50) mit einem humorvollen Kommentar reagiert. Auf Instagram teilte Pattie vor einigen Wochen Fotos ihres Sohnes und sprach ihm in einem langen, leidenschaftlichen Gebet Wünsche nach Heilung, Schutz und Kraft zu. In ihrer emotionalen Nachricht bat sie den Heiligen Geist, Justin in jeglichen Aspekten seines Lebens zu unterstützen. Auf die Frage, wovon er Heilung brauche, kommentierte der Popstar gewohnt schlagfertig: "Das Einzige, was ich heilen muss, ist mein umgeknickter kleiner Zeh vom Tischtennisspielen."

Die Reaktion Justins hat viele Fans überrascht und bleibt im Kontext der besorgten Worte seiner Mutter ein Gesprächsthema. Patties Post hatte zuvor zahlreiche Unterstützungsbekundungen aus der Fan-Community erhalten. Der Sänger selbst hat kürzlich durch ein neues Album namens "Swag II" auf sich aufmerksam gemacht und beschäftigt sich in seinen Songs auch mit Themen wie Glaube und spiritueller Erneuerung. Der Titel "Story of God" und sein Auftritt in einem Musikvideo mit einem "Pray for Me"-Shirt lassen darauf schließen, dass Justin weiterhin aktive Inspiration aus seiner Religion zieht.

Die Beziehung zwischen Justin und seiner Mutter ist bekanntlich von Höhen und Tiefen geprägt. Bereits in der Vergangenheit hatten die beiden immer wieder Phasen, in denen sie einander näher oder distanzierter standen. Zuletzt hatte Pattie mit ihrem unterstützenden Beitrag erneut ihre Verbundenheit zu ihrem Sohn demonstriert. Den Superstar prägt allerdings eine lange Geschichte von Eigenständigkeit und er reagierte manchmal nur mit kommentarlosem Kopfnicken, wenn es um familiären Rat ging. Doch trotz seiner schlagfertigen Antwort dürfte klar sein, dass Justin den Rückhalt seiner Mutter zu schätzen weiß.

Getty Images Justin Bieber und seine Mutter Pattie Mallette, 2020

Instagram / justinbieber Justin Bieber mit Mama Pattie Mallette

Getty Images Pattie Mallette, Justin Bieber und Hailey Bieber im Januar 2020