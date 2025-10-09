Wendy Williams' Ex scheitert mit Klage gegen Vormundschaft

Wendy Williams' (61) Ex-Mann Kevin Hunter (53) steht mit seiner Klage gegen ihre Vormundschaft wieder am Anfang. Er hatte versucht, die angeblich demenzkranke Moderatorin mithilfe des Gerichts aus ihrer Vormundschaft zu befreien. Dafür hatte er in ihrem Namen vor einem New Yorker Gericht Klage eingereicht. Diese wurde nun aber abgewiesen, wie es in Gerichtsunterlagen, die TMZ vorliegen, verzeichnet ist. Somit kann die Klage zwar nicht fortgesetzt werden, aber der Richter ließ Kevin die Option offen, den Fall neu ins Rollen zu bringen. Der Richter erklärte ihm wohl, dass er eine Klage in seinem Namen mit allen Vorwürfen einreichen könne, Wendy aber außen vor lassen müsse.

Wendy selbst bestätigte die Ablehnung im "TMZ Live Stream". Wirklich traurig schien sie darüber aber nicht zu sein, denn das Verhältnis zu ihrem Ex ist alles andere als friedlich. "Natürlich will er mein Geld stehlen, mein Ex. Gleichzeitig wurde [die Klage] abgewiesen, und ich bin froh", meinte sie. Das Problem an der Vormundschaft sei für die einstige Talkshow-Ikone vor allem ihre Unterkunft in einer Einrichtung für Demenzerkrankte: "Ich möchte nicht in diesem Gebäude sein. Dieses Gebäude ist für Menschen, die 60 oder älter sind und es ist mir egal, dass ich 61 bin. Ich bin wunderschön. Wer will in Blödsinn wie diesem leben. Es ist zu teuer." Wendys Finanzen werden ebenfalls durch ihren Vormund geregelt – aktuell wisse sie gar nicht genau, wie viel von ihrem Vermögen übrig sei.

Freiheit scheint Wendys größter Wunsch zu sein. Seit 2022 untersteht sie der Vormundschaft der Anwältin Sabrina Morrissey. Diese soll nicht nur das Konto der 61-Jährigen streng beobachten, sondern auch regeln, welche Möglichkeiten sie hat. Angeblich erlaubt Sabrina Wendy nicht einmal den Besitz eines iPads. Derweil ist nicht geklärt, ob die US-Amerikanerin tatsächlich an Demenz leidet. Anfang 2023 sollte ein spezieller Test ihre kognitiven Fähigkeiten wie geistige Klarheit prüfen. In der Show "Good Day New York" bestätigte sie per Telefon selbst, dass sie den Test mit Bravour bestanden hat. Dieses Ergebnis könnte Wendys Demenzdiagnose von 2023 infrage stellen.

Getty Images Wendy Williams, 2018

Getty Images Wendy Williams, TV-Star

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin