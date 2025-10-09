Wie Eric Stehfest mit Schreiben seine Schizophrenie bezwingt

Eric Stehfest (36) gewährt mit seinem neuen Buch "9 Jahre Wahn" intime Einblicke in sein Leben mit paranoider Schizophrenie. Der Schauspieler, bekannt aus Formaten wie Gute Zeiten, schlechte Zeiten, beschreibt darin Momente seiner Psychiatrieaufenthalte und Therapiesitzungen. Im Gespräch mit den Punkt-8-Moderatoren Annett Möller (47) und Simon Beeck (45) erklärt Eric, wie sich die Krankheit bei ihm bemerkbar machte. "Es drückte sich durch eifersüchtiges Verhalten aus und das Gefühl, abgespalten von mir selbst zu sein", berichtet er. Trotz seiner bewegenden Diagnose hat ihm das Schreiben nicht nur geholfen, sich selbst zu reflektieren, sondern nach eigener Aussage sogar sein Leben gerettet.

Vor neun Jahren begann die Reise, auf der Eric ersten Kontakt mit seiner psychischen Erkrankung hatte. Diagnose und Therapie führten ihn durch intensive Prozesse, die er in seinen Buchkapiteln schonungslos schildert. Seine Worte zeichnen nicht nur ein Bild vom Leid der Krankheit, sondern auch vom Mut, jeden Tag mit ihr umzugehen. "9 Jahre Wahn" zeigt, wie das Schreiben für Eric zu einem Ventil wurde, das ihm half, die tiefsten Abgründe zu bewältigen. Das Buch gewährt ungeschminkte Einblicke in die komplexe Beziehung zwischen Eric und seiner Krankheit, die sich in seinen persönlichen Kämpfen und Fortschritten offenbart.

Bereits in der Vergangenheit teilte Eric mit der Öffentlichkeit tiefgreifende Erlebnisse aus seinem Leben. Mit "9 Tage wach" erzählte er damals von seinem Kampf gegen die Drogensucht und machte daraus ein Buch, das vielen als Inspiration diente. Seine Kinder spielten in diesen Kämpfen eine zentrale Rolle, sie geben ihm bis heute Halt und Kraft. Auch seine Leidenschaft für die Musik hilft dem Schauspieler, sich von den Symptomen seiner Schizophrenie zu lösen. Erics unerschütterlicher Wille, offen über schwierige Themen zu reden, hat ihm nicht nur geholfen, sondern inspiriert auch zahlreiche Leserinnen und Leser.

