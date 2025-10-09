Ferrari von Lottomillionär Chico wurde Ziel eines Anschlags

Ein Schockmoment für Kürsat Yildirim, besser bekannt als Lottomillionär Chico: In der Nacht vom 7. auf den 8. Oktober wurde sein Sportwagen in Dortmund mit mehreren Schüssen beschädigt. Auf Instagram teilte der Reality-TV-Darsteller Bilder des Schadens an seinem Ferrari – und zeigte sogar eine Patrone, die im Wagen gefunden wurde. Im Interview mit RTL schildert Chico sichtlich aufgewühlt: "Ich bin weiter unter Schock. Ich parke mein Auto seit drei Jahren in der Nordstadt. Noch nie ist etwas passiert. Ich habe mit niemandem Stress. Ich bin zu allen nett und helfe gerne, teile Essen und reposte auf Instagram immer die Bilder meiner Follower."

Chico, der nach seinem Millionengewinn als Unternehmer tätig ist und unter anderem im Kampfsportsponsoring aktiv ist, vermutet in dem Angriff einen gezielten Versuch, seinen Ruf zu beschädigen. "Da wurde jemand geschickt. Die wollen damit meinen Ruf schädigen", erklärt er. Besonders belastet ihn, dass seine Familie sich nun um ihn sorgt. "Auf mein Auto können die noch hundertmal schießen. Aber meine Eltern haben Angst, das haben sie nicht verdient. Das tut mir weh." Trotz der seelischen Belastung besteht der ehemalige Promis unter Palmen-Kandidat darauf, sich nicht einschüchtern zu lassen, und betont: "Ich werde damit nicht aufhören."

Die Attacke hat Chico jedoch zu der Entscheidung gebracht, zukünftig weniger aus seiner Wohnung und seinem direkten Umfeld in sozialen Netzwerken zu teilen. In der Vergangenheit war er durch seine Präsenz im Netz bekannt dafür, mit seinen Followern großzügig zu interagieren und immer wieder Einblicke in seinen Alltag zu bieten. Seit seinem Gewinn vor einigen Jahren hat er es sich zur Aufgabe gemacht, anderen zu helfen und sich für soziale Projekte einzusetzen. Der einstige Straßenkämpfer aus Dortmund hat sich komplett neu erfunden und nutzt nun seine Popularität, um positive Botschaften zu verbreiten.

IMAGO / BOBO Kürsat Chico Yildirim, Lottomillionär

Getty Images Kürsat Chico Yildirim, Dezember 2022

IMAGO / Panama Pictures Kürsat Chico Yildirim, Dezember 2024

