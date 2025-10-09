Mit ihnen feierte Victoria Beckham die Premiere ihrer Doku

Victoria Beckham (51) feierte im Curzon Mayfair in London die glamouröse Premiere ihrer dreiteiligen Netflix-Dokumentation. Unterstützt wurde sie von Ehemann David Beckham (50) und den gemeinsamen Kindern Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14). Auch Cruz' Freundin Jackie war an ihrer Seite. Ein besonderer Moment war die Mini-Reunion mit drei ihrer ehemaligen Spice-Girls-Kolleginnen: Geri Halliwell (53)-Horner, Emma Bunton (49) und Melanie Chisholm (51), die den Abend sichtlich genossen, so Gala. Mel B. (50) war leider nicht anwesend, schickte aber Blumen und Glückwünsche aus den USA. Trotz der Freude über die vielen Gäste fehlte Victorias ältester Sohn Brooklyn (26), was einen leicht wehmütigen Beigeschmack hinterließ.

In der Dokumentation gewährt Victoria private Einblicke in ihre Karriere und persönliche Herausforderungen, darunter ihre Zeit mit den Spice Girls und ihren Werdegang als Modedesignerin. Ein bewegendes Thema ist ihre ehrliche Auseinandersetzung mit ihrer Essstörung, die bereits während ihrer Jugend begann. Victoria offenbart, wie sehr sie darunter litt: "Ich begann wirklich, an mir zu zweifeln und mich nicht zu mögen. Weil ich mich beeinflussen ließ, wusste ich nicht mehr, was ich sah, wenn ich in den Spiegel schaute", erzählt sie in der Serie. Die offenen Worte über ihre schwersten Momente machen deutlich, wie prägend diese Ereignisse für sie waren.

Bereits zuvor hatte Victoria mehrfach betont, wie prägend ihre Zeit mit den Spice Girls für sie war. Zwar war die intensive Beschäftigung mit dieser Ära teils belastend, da sie viele Emotionen bei ihr auslöste, doch sie betonte, dass sie stolz auf diesen Abschnitt ihres Lebens sei. Ihre Karriere als Designerin zeichnet sich jedoch durch die Herausforderungen aus, die sie bewältigen musste. Trotz finanzieller Rückschläge und Kritik hielt sie an ihrem Traum fest, sich mit ihrem gleichnamigen Modelabel einen Namen zu machen. Diesen Willen und die bedeutenden Wegstationen ihrer Karriere thematisiert die Dokumentation und zeigt zugleich, wie sehr persönliche Erfahrungen Victorias Lebensweg geprägt haben.

Getty Images Cruz Beckham, Jackie Apostel, Romeo und Harper Beckham mit Victoria und David Beckham

Getty Images Victoria und David Beckham

Instagram/ victoriabeckham Familie Beckham, August 2025