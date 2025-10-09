"Musste heulen": Schwangere Renata Lusin im Gefühlschaos

Renata Lusin (38) hat in einer emotionalen Instagram-Story offenbart, wie herausfordernd ihr derzeitiger Alltag ist. Die Profitänzerin, bekannt aus der RTL-Show Let's Dance, erwartet gemeinsam mit ihrem Ehemann Valentin Lusin (38) ihr zweites Kind und veröffentlichte ein Selfie, das sie sichtlich mitgenommen zeigt. Dazu schrieb die gebürtige Russin: "Musste gerade eine Runde heulen. So viel auf einmal gerade." Renata erklärte weiter, dass sie lernen müsse, nicht immer perfekt funktionieren zu können, und vermutete, dass ihre Schwangerschaftshormone bei diesen unerwarteten Gefühlsausbrüchen eine Rolle spielen könnten.

Neben der großen Vorfreude auf das vier Monate alte Baby in ihrem Bauch steht die Familie vor zahlreichen Herausforderungen: Ihre einjährige Tochter Stella sorgt nachts für schlaflose Stunden, während das Paar weiterhin beruflich aktiv bleibt. Renata gibt gemeinsam mit Valentin Tanzunterricht und präsentiert sich ihren Fans regelmäßig in den sozialen Medien. Zusätzlich plant die Familie einen Umzug aus ihrer bisherigen Wohnung in Düsseldorf in ein neues Haus. Diese Vielzahl an Aufgaben führte bereits dazu, dass Renata bewusst auf eine Teilnahme an der kommenden "Let's Dance"-Tour verzichtete, um unnötige Risiken für ihre Schwangerschaft zu vermeiden.

Renata und Valentin, die bereits seit vielen Jahren gemeinsam tanzen und erfolgreiche Karrieren als Tänzer verfolgen, mussten in der Vergangenheit schon einige Rückschläge verkraften. Die Entscheidung, es in dieser Schwangerschaft ruhiger angehen zu lassen, ist sicherlich auch eine Konsequenz aus den vorherigen Erfahrungen: Vor der Geburt ihrer Tochter Stella erlitt das Paar bereits drei Fehlgeburten. Doch all diese Herausforderungen schweißten die beiden Tänzer nur noch enger zusammen. Sie blicken voller Vorfreude auf die Geburt ihres zweiten Kindes, mit dem sie ihrem Lebenstraum einer großen Familie erneut ein Stück näherkommen.

Anzeige Anzeige

Imago Renata und Valentin Lusin im Dezember 2023 in Düsseldorf

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin mit ihrer Tochter Stella

Anzeige Anzeige

Instagram / renata_lusin Valentin Lusin und Renata, Oktober 2025

Anzeige