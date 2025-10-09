Unangenehm: Promi-BB-Erik startet ungewollte Flirtversuche

Bei der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel sorgt Erik alias Satansbratan für Gesprächsstoff. Der Realitystar scheint ein Auge auf Mitbewohnerin Laura Maria Lettgen geworfen zu haben. Nach ihrer Rückkehr in den Rohbau zeigte er sich überglücklich: "Ich hab dich echt vermisst! Du hast gefehlt", gestand Erik vor laufender Kamera. Auch im Gespräch mit den Zuschauern im Sprechzimmer brachte er seine Freude auf den Punkt: "Die Sonne scheint wieder!" Für Mitbewohnerin Sarah-Jane Wollny (27) ist die Lage klar: Er steht auf Laura.

Die Beauty & The Nerd-Gewinnerin selbst erklärte im Sprechzimmer, dass für sie nichts weiter als Freundschaft im Spiel sei. "Er ist hier drinnen einer meiner besten Buddies. Erik und ich umarmen uns viel, ich kann mir vorstellen, dass er das fehlinterpretiert." Für den Österreicher scheint die Situation dennoch nicht so eindeutig zu sein. Im Interview gab er sich selbstbewusst: "Ich glaube, sie weiß, dass sie mir gefällt, sie ist ja auch die Hübscheste." Sarah-Jane riet Laura deshalb, die Vertrautheit zurückzufahren, um Missverständnisse zu vermeiden und betont: "Er gibt dir einen Kuss auf die Stirn, das ist schon nicht mehr Bro."

Vor ihrer Rückkehr hatte die Influencerin gemeinsam mit Michael Naseband (60) eine Nacht in der sogenannten Musterwohnung verbringen dürfen. Grund für das kleine Abenteuer: Ihr 30. Geburtstag, den ihre Mitstreiter ihr mit dieser Überraschung versüßen wollten. Während Laura und Michael den Komfort im Luxus-Bereich genossen, mussten Désirée und Harald schweren Herzens ihre Koffer packen und den Weg zurück in den Rohbau antreten.

Joyn/Marc Rehbeck Satansbratan, "Promi Big Brother"-Kandidat 2025

Joyn Erik alias Satansbratan und Laura Lettgen bei "Promi Big Brother", 2025

Joyn Laura Lettgen und Sarah-Jane Wolly bei "Promi Big Brother" 2025