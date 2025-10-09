Queen schikaniert? Moderatorin schießt gegen Herzogin Meghan

Megyn Kelly (54) hat sich ordentlich über Herzogin Meghan (44) ausgelassen. Die Journalistin war im Podcast "Podforce One" zu Gast und behauptete dort, die Herzogin von Sussex und ihr Mann Prinz Harry (41) hätten die verstorbene Queen Elizabeth (†96) bis zu ihrem Tod schikaniert. Tatsächlich geht Megyn sogar noch einen Schritt weiter und meint, die beiden hätten die Königin "zu Tode gemobbt": "Es steht außer Frage, dass sie und Harry die Queen in den letzten Jahren ihres Lebens gemobbt und ihren Tod beschleunigt haben", meint die Moderatorin. Das skandalöse Interview, das das Ehepaar Oprah Winfrey (71) 2021 gab, sei ein gutes Beispiel: "Warum sollte sie sonst zu Oprah gehen und versuchen zu sagen, dass die königliche Familie ein Haufen Rassisten ist, während Prinz Philip im Krankenhaus im Sterben lag und Queen Elizabeth nicht mehr lange zu leben hatte. Es war ihr egal!"

Damit war Megyns Wutrede gegen Meghan aber noch nicht beendet. Die 44-Jährige habe mit ihrem Verhalten nicht nur den Tod der Queen beeinflusst, sondern auch die Gesundheit ihres Vaters Thomas Markle Sr. (81). Die beiden entfremdeten sich schon vor ihrer Heirat mit Harry. "Schau nur, was sie ihrem eigenen Vater angetan hat, indem sie ihn nach all den Herzinfarkten verleugnet hat", ist Megyn überzeugt. Gleiches gelte auch für ihre Stiefschwester Samantha Markle (60): "Ihre Stiefschwester, für die sie absolut keine Freundlichkeit, kein Mitgefühl wofür auch immer, und ihr Vater – sie verleugnet ihn, weil er nicht wusste, wie er mit den Paparazzi umgehen sollte, als er ein ganz normaler Bürger war, der in das königliche Leben hineingestoßen wurde." Meghan habe jeden in ihrem Umfeld "ausgegrenzt" und "schikaniert", um sich selbst "aufzuwerten".

Wie das Verhältnis zwischen Meghan und Harry und der Queen tatsächlich war, wissen wohl nur die beiden selbst. Aber das ist nicht das erste Mal, dass die beiden herbe Kritik von Megyn einstecken müssen. Nachdem der erste Trailer zu der Netflix-Doku "Harry & Meghan" veröffentlicht wurde, in dem Meghan weinend zu sehen ist, wetterte die 54-Jährige in ihrer Sendung "The Megyn Kelly Show" unbarmherzig gegen das Paar. Vor allem die Aussage der ehemaligen Schauspielerin, mit ihrer Heirat habe sich "alles verändert", schien Megyn sauer aufzustoßen: "Alles hat sich verändert, in einem Augenblick, alles hat sich verändert. Was könnte es gewesen sein? Könnte es daran liegen, dass ihr in jedem Schritt narzisstische Idioten seid?"

Getty Images Queen Elizabeth II. und Meghan Markle im Juli 2018

Getty Images Megyn Kelly, Journalistin

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024