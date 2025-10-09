"Traurig": Kathi Wagener spricht über dritte Schwangerschaft

Katharina Wagener (30) und Kevin Yanik (27) erwarten ihr drittes Kind. Diese freudige Nachricht teilte das Paar kürzlich mit seinen Fans. Auf Instagram gewährte Katharina nun einen sehr persönlichen Einblick in ihre Gefühlswelt zur Schwangerschaft. "Ich bin mittlerweile im zweiten Trimester und blicke auf über drei Monate meiner dritten Schwangerschaft zurück. Und ehrlich? Es ist traurig. Mir kommen die Tränen – obwohl eine Schwangerschaft doch eigentlich das Schönste sein sollte, was einer Frau passieren kann", schrieb sie in einem emotionalen Post.

In dem Beitrag beschreibt die Reality-TV-Darstellerin, wie überwältigt sie von den unerwarteten Reaktionen aus ihrem engeren Umfeld ist. Kommentare wie "War das ein Unfall?" oder "Ein drittes Kind? Dein Ernst?" hätten sie tief getroffen, verrät Katharina. Doch trotz der gemischten Emotionen hat sie begonnen, das ungeplante Geschenk zu schätzen: "Aber ich nehme dieses Geschenk an und meine Freude steigt. Denn jedes Kind, jedes Baby, jede Schwangerschaft ist ein Wunder." Besonders betont sie die bedingungslose Liebe, die sie all ihren Kindern entgegenbringt, und verspricht, alles für sie zu geben.

Katharina und Kevin sind bereits Eltern von zwei Söhnen, und ihre Familie ist für die beiden das Wichtigste. Regelmäßig gewähren sie auf ihren Social-Media-Kanälen Einblicke in ihren Alltag als Eltern und in das Leben mit Kindern. In Katharinas Post wird deutlich, wie viel ihr ihre Rolle als Mutter bedeutet. "Die Liebe zu meinen Kindern ist nicht verhandelbar. Sie steht über allem", unterstreicht sie in ihren Worten. Die Nachricht ihrer dritten Schwangerschaft ist eine weitere Etappe in ihrem gemeinsamen Weg, den sie entgegen aller Kritik mit Stärke und Zusammenhalt meistern wollen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener posiert während ihrer dritten Schwangerschaft

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener und Kevin Yanik mit ihren Kindern, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kathiwagener Kathi Wagener im November 2024

Anzeige