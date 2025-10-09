Heidi Klum teilt seltene Kinderfotos zu Lous 16. Geburtstag

Heidi Klum (52) hat den 16. Geburtstag ihrer jüngsten Tochter Lou (16) jetzt auf besonders nostalgische Weise gefeiert. Auf Instagram teilte das Model eine Sammlung bisher ungesehener Fotos aus ihrer Kindheit – darunter Bilder, die Mutter und Tochter an einem Tisch zeigen, sowie Aufnahmen mit der gesamten Familie. Leni (21), Henry (20), Johan (18) und Lou posieren gemeinsam mit Heidi, strahlend in die Kamera. Ein ganz besonderer Moment wurde in einem kurzen Video eingefangen, in dem das Nesthäkchen ihrer Mutter ein Lied singt. Zu den liebevollen Posts schrieb die GNTM-Ikone: "Lou, mein wunderschöner Sonnenschein. Alles Gute zum 16. Geburtstag. Ich liebe dich von ganzem Herzen."

Lou ist das jüngste Kind aus Heidis Ehe mit dem Sänger Seal (62) und hielt sich bisher weitgehend aus dem Rampenlicht zurück. Während ihre ältere Schwester Leni als Model erfolgreich ist und ihr Bruder Henry auch bereits sein Debüt in der Modewelt feierte, tritt die Jüngste aus der Klum-Familie auf öffentlichen Veranstaltungen eher selten in Erscheinung. Eine Ausnahme machte sie allerdings im April, als sie mit ihrer Mutter ein Straßen-Interview gab. Auf die Frage, wer ihr größtes Fashion-Vorbild sei, antwortete die 16-Jährige spontan: "Meine Mama". Zudem bezeichnete sie sich als "Nerd", was Heidi mit einem herzlichen Lächeln bestätigte: "Oh ja, das stimmt, sie ist die Schlauste aus der Familie."

Erst vor wenigen Wochen begleitete sie ihre Mutter zum "HeidiFest" in München, einer Veranstaltung, die Heidi kurz vor dem offiziellen Anstich des Oktoberfestes im Münchner Hofbräuhaus organisierte und die im Fernsehen übertragen wurde. Die seltenen gemeinsamen Momente in der Öffentlichkeit scheinen Lou gut zu gefallen, auch wenn sie insgesamt ein eher zurückhaltendes Leben führt. Es bleibt spannend, ob sie in Zukunft eigene Schritte in die Öffentlichkeit wagen wird.

Instagram / heidiklum Topmodel Heidi Klum mit Tochter Lou Samuel

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum mit ihren Kindern Leni, Henry, Johan und Lou

Getty Images Leni Klum, Heidi Klum, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz im September 2025 in München