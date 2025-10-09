Babyglück: Mandy Bork ist zum ersten Mal Mutter geworden

Mandy Bork strahlt vor Glück! Die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit ist zum ersten Mal Mutter geworden. Auf Instagram teilt sie die freudige Nachricht mit ihren Fans: Zu einem herzerwärmenden Schwarzweißbild, das die winzige Hand ihres Sohnes zeigt, schreibt das Model: "Unsere größte Liebe. Unser Sohn, geboren am 02.10.25." Ein weiteres Foto präsentiert die kleinen Füßchen des Neugeborenen. Den Namen des Babys möchten Mandy und ihr Mann Philipp jedoch vorerst für sich behalten.

Während ihrer Schwangerschaft hielt Mandy ihre über 200.000 Follower regelmäßig in ihren Instagram-Storys auf dem Laufenden und ließ sie an ihren Gefühlen und Vorbereitungen teilhaben. Dabei achtete sie stets darauf, sensible Themen wie Gewichtszunahme diskret zu behandeln, und stellte klar, dass jede Schwangerschaft einzigartig sei. Im Juni gab sie die frohe Botschaft ihrer Schwangerschaft bekannt und zeigte stolz ihren Babybauch. Ihr "kleines Geheimnis" zu lüften, beschrieb sie damals als einen besonderen Moment.

Mandy, die ihr Privatleben meist aus der Öffentlichkeit heraushält, genießt nun das neue Kapitel als Mama zusammen mit ihrem Ehemann Philipp, den sie 2020 nach elf Jahren Beziehung heiratete. Der Öffentlichkeit ist über den Vater des Kindes nicht viel bekannt, da die 34-Jährige die gemeinsame Privatsphäre schützt. Dennoch lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Leben teilhaben und begeistert mit Einblicken in ihre Reisen und Jobs als Model – und jetzt auch als stolze Mama.

Instagram / mandybork Mandy Bork, Model

Instagram / mandybork Mandy Bork und ihr Ehemann Philipp mit ihrem Sohn, Oktober 2025

Instagram / mandybork Model Mandy Bork zeigt ihren Babybauch im Urlaubslook.

