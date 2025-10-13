Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin verraten ihr Ehegeheimnis

Schauspieler Harald Krassnitzer (65), der zuletzt an der Seite von Adele Neuhauser (66) im Tatort überzeugte, und Ann-Kathrin Kramer strahlten am Donnerstagabend in Berlin, als sie zur Verleihung des Deutschen Schauspielpreises erschienen. Anlass für die beiden TV-Stars, die seit 26 Jahren ein Paar sind, war eine Nominierung in der Kategorie "Duo" für ihre gemeinsame Leistung im ARD-Film "Aus dem Leben". Auch abseits der Leinwand harmonieren die beiden perfekt und ließen im Gespräch mit Bild einen Einblick in ihr Erfolgsrezept sowohl für gemeinsame Arbeit als auch ihre langjährige Beziehung zu.

Im Interview verrieten die beiden, dass für sie klare Absprachen und gegenseitiges Verständnis der Schlüssel sind. Gerade beim Arbeiten hilft es ihnen, auch mal zur eigenen Ruhe zu kommen. "In getrennten Hotelzimmern zu schlafen, schafft manchmal den nötigen Raum, um frisch und fokussiert zu bleiben", erklärten sie. Zu Hause und bei der Arbeit setzen die beiden außerdem auf Ehrlichkeit und eine bewusste Streitkultur, bei der es darum geht, Probleme früh anzusprechen, statt sie schwelen zu lassen. Veränderungen im Laufe der Jahre sehen sie nicht als Bedrohung, sondern als Chance, immer wieder neue Seiten des Partners kennenzulernen.

Harald und Ann-Kathrin, die seit langem als eines der Traumpaare der deutschen Schauspielszene gelten, haben ihre Beziehung nie dem Rampenlicht geopfert, sondern immer Wert darauf gelegt, ihre private und berufliche Welt in Balance zu halten. Beide betonen, wie wichtig für sie eine Grundlage aus Respekt, Humor und Gelassenheit ist. Vor allem das Reisen habe sie in den letzten Jahren noch enger zusammengeschweißt, da sie oft unterwegs sind, um gemeinsam für Projekte oder privat neue Orte zu entdecken. Ihr Umgang miteinander ist dabei geprägt von einer tiefen Freundschaft, die auch nach all der Zeit zentrales Element ihres gemeinsamen Lebens bleibt.

Getty Images Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer besuchen ein ARD-Event in München, November 2008.

rbb/ORF/Ali Schafler Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer, "Tatort"-Stars

ARD/ORF/Thomas Ramstorfer Harald Krassnitzer, Schauspieler