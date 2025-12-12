Mia Madisson fordert alleiniges Sorgerecht und Scheidung

Mia Madisson legt in einer Instagram-Story ihre schwierige Familiensituation offen. Die Zürcherin, die derzeit ihr zweites Kind erwartet, erklärt, dass sie möglichst schnell einen Schlussstrich unter die Ehe mit Matteo Rocco ziehen will: "Ich möchte mich so schnell wie möglich scheiden lassen. Am besten noch, bevor das Baby kommt, dann habe ich den Stress hinter mir, idealerweise vor der Geburt." Zudem fordert die TV-Bekanntheit das alleinige Sorgerecht sowie Alimente, was bisher laut ihrer Aussage ausblieb. Besonders schockierend: Mia wirft Matteo vor, ihr den Tod während der Geburt gewünscht zu haben, und betont, dass sie unter diesen Umständen nicht bereit sei, das Sorgerecht zu teilen.

Weiterhin behauptet die Influencerin, Matteo stelle die Vaterschaft ihres ungeborenen Kindes öffentlich infrage und habe sogar zweimal einen DNA-Test abgelehnt. Sie erklärt, dass dies nicht ungestraft bleiben werde, und kündigt rechtliche Schritte an: "Ich kann es kaum erwarten, diesen Köter an den Ohren vor Gericht zu ziehen." Sie habe bereits juristische Unterstützung eingeschaltet und warte auf die nächsten Schritte ihres Anwalts. Währenddessen beschreibt sie die fortschreitende Schwangerschaft als belastend und bezeichnet die aktuelle Phase ihres Lebens als "die Hölle". Auch Sorgen um ihre Zukunft als alleinerziehende Mutter zweier Kinder begleiten die werdende Mutter.

Vor drei Monaten hatte Mia die Trennung von ihrem Ehemann öffentlich gemacht. Damals sprach die Reality-TV-Bekanntheit in einer emotionalen Instagram-Story davon, wie sehr sie sich seit Langem in der Ehe alleingelassen gefühlt habe. "Ich war in unserer Beziehung der Mann im Haus", erklärte sie damals. Mia übernahm nach eigenen Worten nicht nur die Hauptlast der Finanzen, sondern musste auch alltägliche Aufgaben wie Möbel aufbauen oder sich um die Tochter kümmern, meist allein bewältigen. Eine Szene blieb Mia besonders im Gedächtnis: Als sie Matteo bat, für einen Moment die gemeinsame Tochter zu übernehmen, um ungestört die Koffer zu packen, habe er abgelehnt und gesagt: "Eine Mutter müsse gleichzeitig packen und auf ihr Baby aufpassen können." Das verletzte Mia zutiefst und führte zu ihrer endgültigen Entscheidung, sich zu trennen.

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Matteo Rocco mit Tochter Sarabi

Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, TV-Bekanntheit

