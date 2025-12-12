Tommy Pedroni äußert sich zu Jakub Jareckis Fremdgehvorwurf

Jakub Merlan-Jarecki (30) hat schwere Vorwürfe gegen Paulina Ljubas (29) erhoben und behauptet, die Influencerin sei ihrem Partner Tommy Pedroni (30) untreu. Nun hat sich Tommy selbst zu den Anschuldigungen geäußert und dabei deutliche Worte an Jakub gerichtet. In seiner Instagram-Story schrieb Tommy: "Wenn der Algorithmus Hunger hat, kommen die Clowns raus." Mit diesen Worten ließ er keinen Zweifel daran, dass er die Vorwürfe entschieden zurückweist und Jakub beschuldigt, Aufmerksamkeit zu suchen.

Der 30-Jährige griff den Sportler in seiner Botschaft noch weiter an und warf ihm vor, sich übermäßig mit ihrem Leben zu beschäftigen. "Der Typ macht mehr Storys über mich als über sein eigenes Leben", kritisierte Tommy scharf. Die Tonalität seiner Social-Media-Nachricht wurde dabei sehr direkt, als er sich auch auf Jakubs äußeres Erscheinungsbild bezog: "Ich glaube, er hat sein Kopftuch zu eng am Kopf gemacht." Sichtlich genervt von den Vorwürfen, scheint Tommy mit seiner Reaktion klarstellen zu wollen, wie absurd er diese findet.

Jakub erklärte zuvor provokant in einer Instagram-Fragerunde: "Was die Spinner treiben, juckt mich null..." Damit ließ der Sportler jedoch nicht locker. Er zog eine direkte Verbindung zu Paulinas Teilnahme bei Temptation Island V.I.P. und erinnerte an frühere Schlagzeilen. "Alles, was sie jetzt macht, beruht auf dem Fremdgehen damals mit Henrik Stoltenberg bei 'Temptation Island V.I.P.' – also einmal fremdgehen, immer fremdgehen", schrieb Jakub öffentlich und brachte damit alte Geschichten wieder ins Gespräch.

Collage: Imago, IMAGO / Beautiful Sports Collage: Tommy Pedroni und Jakub Jarecki

Imago Tommy Pedroni und Paulina Ljubas bei den Reality Awards 2024

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, TV-Bekanntheit