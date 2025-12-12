König Charles' Krebsbehandlung kann "reduziert" werden

Es ist die Nachricht, auf die ganz Großbritannien gewartet hat! König Charles III. (77) hat in einer vorab aufgezeichneten Botschaft für die Channel 4-Sendung Stand Up To Cancer verkündet, dass seine Krebsbehandlung im neuen Jahr erheblich zurückgefahren werden kann. "Heute kann ich Ihnen die gute Nachricht mitteilen, dass dank früher Diagnose, wirksamer Intervention und der Befolgung der Anweisungen der Ärzte mein eigener Krebsbehandlungsplan im neuen Jahr reduziert werden kann." Der Buckingham-Palast bestätigte laut der Daily Mail, dass Charles "außergewöhnlich gut" auf die Behandlung angesprochen hat. Die medizinische Betreuung wird in eine "vorsorgliche Phase" übergehen. Obwohl das Wort "Remission" vermieden wurde, sprechen Palastquellen von dem "bestmöglichen Weihnachtsgeschenk" für den König.

Der 77-Jährige sprach offen darüber, wie überwältigend eine Diagnose sein könne, und verwies auf eine "Gemeinschaft der Fürsorge" aus Fachärzten, Pflegekräften und Ehrenamtlichen, die Patientinnen und Patienten trage. "Frühe Diagnose rettet Leben", betonte er. "Inmitten dieser festlichen Zeit möchte ich Sie bitten, sich mir anzuschließen und heute einen besonderen Platz in Ihren Herzen, Ihren Gedanken und Gebeten für die Hunderttausenden Menschen in unserem Vereinigten Königreich zu finden, die jedes Jahr eine Krebsdiagnose erhalten – und für die Millionen weiterer Menschen, die sie lieben und für sie sorgen." Besonders besorgt zeigte sich der König darüber, dass rund neun Millionen Menschen im Vereinigten Königreich nicht auf dem aktuellen Stand ihrer empfohlenen Vorsorge seien – verpasste Chancen, die er mit einem neuen Screening Checker beheben helfen will. Seit Bekanntgabe seiner – nicht näher spezifizierten – Diagnose im Februar 2024 habe Charles wöchentliche Behandlungen erhalten und sei in dieser Zeit überwiegend im Dienst geblieben, unter anderem als neuer Schirmherr von Cancer Research UK. Nach einer kurzzeitigen Krankenhausbehandlung wegen einer Reaktion auf die Routine-Therapie im März 2024 lief die Behandlung weiter positiv.

Privat setzt Charles seit seiner Erkrankung merklich auf Nähe, Rückhalt und Routine. Ehefrau Camilla (78) begleitet den Monarchen regelmäßig zu Terminen, die Familie hält engen Kontakt. Prinzessin Kate (43) gab im Januar bekannt, dass sie nach abgeschlossener Chemotherapie in Remission ist. Nun zieht Charles also mit seinem Gesundheitsupdate nach. Er sprach in Gesprächen mit Betroffenen immer wieder darüber, wie klare ärztliche Leitlinien geholfen hätten, "ein volles und aktives Leben" auch während der Behandlung zu führen. "Dieser Meilenstein ist sowohl ein persönlicher Segen als auch ein Beweis für die bemerkenswerten Fortschritte, die in den letzten Jahren in der Krebsbehandlung erzielt wurden", betonte Charles in der Stand Up To Cancer-Botschaft. Gleichzeitig rief er wiederholt dazu auf, Vorsorgeuntersuchungen fest einzuplanen. Diese müssten endlich entstigmatisiert werden. Seine Worte, gepaart mit der nun möglichen Reduzierung der Therapie, zeichnen ein Bild von Zuversicht und Entschlossenheit, das weit über die Palastmauern hinaus Resonanz findet.

Imago Bei einem Adventsgottesdienst in der Westminster Abbey: König Charles III.

Getty Images König Charles III. besucht mit Camilla das UCH Macmillan Cancer Centre, 2024

Getty Images Das Bild der Weihnachtskarte 2025 von König Charles III und Königin Camilla