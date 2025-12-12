Hailee Steinfeld und Josh Allen erwarten erstmals Nachwuchs

Hailee Steinfeld (29) hat aufregende Neuigkeiten aus ihrem Leben zu verkünden: Die Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Josh Allen (29). Am Freitag teilte die Sängerin diese frohe Nachricht in einem Newsletter auf Substack, der anlässlich ihres Geburtstags erschien. In einem darin enthaltenen Video zeigte Hailee ihren wachsenden Babybauch, den der NFL-Quarterback liebevoll küsste. Die beiden posierten außerdem gemeinsam vor einem kleinen Schneemann, ein Moment voller Freude, den das Paar auch auf Instagram mit Fans teilte. "Ich liebe dich", kommentierte Josh den Beitrag.

Bereits am 16. November bei den Governors Awards hatten Fans spekuliert, ob es Nachwuchsneuigkeiten geben könnte. Anlass dafür war Hailees außergewöhnliches Kleid von Stéphane Rolland, das durch seine imposanten Falten geschickt ihren Bauch verdeckte. Die Gerüchte bestätigten sich jedoch erst jetzt. Die Hochzeit des Paares fand erst vor sechs Monaten im kalifornischen Montecito statt. Zuvor war Josh im November 2024 unter einem Blumenbogen auf die Knie gegangen und hatte um Hailees Hand angehalten. Die beiden machten ihre Beziehung zunächst geheim, bevor sie nach einem Jahr gemeinsam auf Instagram für Aufmerksamkeit sorgten.

Schon vor fünf Wochen hatte Hailee in einem Interview mit dem Magazin Bustle kein Geheimnis daraus gemacht, wie glücklich die Ehe sie macht. "Ich danke wirklich jeden Tag Gott, dass ich meinen Menschen gefunden habe, und es ist das Größte auf der Welt", schwärmte die Schauspielerin damals. Die Beziehung zu Josh habe ihr Leben erfüllt und ihre Sicht auf alles verändert. Auf die Frage nach dem Thema Kinder antwortete sie klar: "Natürlich."

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld bei den NFL Honors in New Orleans

Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

