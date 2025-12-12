Sechsmal an Hautkrebs erkrankt: Hugh Jackman warnt Fans

Hugh Jackman (57) hat offen über eine Serie von Hautkrebsdiagnosen gesprochen und in der "Howard Stern Show" eindringlich an seine Fans appelliert, Sonnenschutz ernst zu nehmen. Der Schauspieler erzählte, dass er bereits sechsmal mit Hautkrebs konfrontiert wurde. Heute gehe er daher jeden Aufenthalt in der Sonne bewusster an. Der Australier erinnerte sich im Gespräch mit Howard daran, wie unbeschwert er früher ohne Schutz draußen war, und riet dringend zu regelmäßigen Untersuchungen. Hugh berichtete von einem Schlüsselmoment, der ihn zum Umdenken brachte. Im Jahr 2013 ermutigte ihn seine Ex-Frau Deborra-Lee Furness (70) dazu, einen Fleck an seiner Nase untersuchen zu lassen. Die Diagnose: Hautkrebs. Seitdem begleitet ihn das Thema eng – und er nutzt die Öffentlichkeit, um andere zu warnen.

Hugh führte aus, dass es sich bei seinen Diagnosen um Basalzellkarzinome handelte, die häufigste Form von Hautkrebs, die bei früher Behandlung gut heilbar ist. Sein Arzt habe ihm erklärt, dass sich viele Hautschäden Jahrzehnte vor der eigentlichen Erkrankung anbahnen und bereits ein heftiger Sonnenbrand ausreichen könne, um Krebs auszulösen. "Alles passiert 25 Jahre, bevor der Krebs kommt", brachte Hugh die Äußerungen seines Arztes auf den Punkt. Der Deadpool 3-Star ließ sich 2013 den auffälligen Fleck an der Nase entfernen. Seitdem geht er regelmäßig zur Kontrolle. "Sei der blasse Typ. Wen kümmert’s?", appellierte Hugh in der Sendung lachend an alle. Seine klare Botschaft: Sonnencreme benutzen, Kopfbedeckung tragen und Check-ups wahrnehmen.

Privat scheint Hugh Jackman trotz gesundheitlicher Herausforderungen das Leben in vollen Zügen zu genießen. Mit der Broadway-Darstellerin Sutton Foster (50) zeigte er sich bei einem Event in New York innig und vertraut. Seit der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau im vergangenen Jahr scheint der Wolverine-Star mehr und mehr eine neue Leichtigkeit im Leben gefunden zu haben. Themen, die ihm wichtig sind, spricht er offen und ehrlich an. Seine deutliche Warnung in Sachen Hautkrebs unterstreicht, wie wichtig es ihm ist, Verantwortung für sich und andere wahrzunehmen.

Hugh Jackman, Schauspieler

Hugh Jackman, Hollywoodstar

Hugh Jackman und Sutton Foster bei der Weltpremiere von "Song Sung Blue", Oktober 2025